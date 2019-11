»Bjarne Riis overtager Team Dimension Data.«

Rygtet er brandvarmt og svirrer fortsat i cykelkredse. Selvom der ikke er meldt noget officielt ud, bliver skiftet i de tætte kredse kaldt for en offentlig hemmelighed. Derfor er det værd at tage temperaturen på, hvad det er for et hold, Bjarne Riis meldes lun på.

For Team Dimension Data har haft ualmindeligt svært ved at vinde cykelløb i 2019. I år er det kun blevet til syv sejre for det sydafrikanske hold, der længe har fægtet for at finde ud af, hvilket ben det skulle stå på.

Hverken Bjarne Riis eller Team Dimension Data-boss Doug Ryder har ønsket at stille op til interview, men på baggrund af et større researcharbejde blandt – af hinanden uafhængige – kilder tæt på holdet kommer B.T.s vurdering af de største udfordringer, Riis står over for, hvis han overtager Team Dimension Data. Et hold, der længe har været præget af kaos, konflikter og uindfriede ambitioner.

Sådan har B.T. gjort Følgende artikel er B.T.s egen vurdering af tilstanden på Team Dimension Data. Den er baseret på samtaler med anonyme – og af hinanden uafhængige – kilder tæt på holdet. For at få det dybeste indblik i mandskabet har kilderne udtalt sig til B.T. til baggrund og dermed ikke til citat. På baggrund af samtaler med kilderne har B.T. vurderet, hvilke fem udfordringer der er gået mest igen. B.T. har kontaktet Bjarne Riis, men han er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser. Efter adskillige forsøg på at komme i kontakt med Team Dimension Datas boss, Doug Ryder, besvarede han B.T.s sms'er uden at stille op til telefon-interview. »Der er intet at diskutere på nuværende tidspunkt, og jeg er ikke sikker på, hvad du mener med udfordringer på vores hold. Jeg har meget arbejde forbundet med lanceringen af vores nye holdtrøje i Tokyo den 11. november, så det skal jeg tage mig af, nu vi bringer NTT om bord. Alt det bedste,« skrev Doug Ryder, inden han igen skrev efter at have fået uddbyet udfordringerne. »Vi skal helt sikkert have en bedre sæson næste år, og med nye og yngre ryttere tror jeg, at vi har muligheden for at gøre det bedre.«

Udfordring 1: Den sportslige ledelse

Ifølge kilder tæt på Dimension Data har den sportslige ledelse på holdet været mangelfuld. Omdrejningspunktet har været boss Doug Ryder, som har vist sig ikke at være skarp til at drive et professionelt cykelhold. Problemerne har blandt andet bestået i sydafrikanerens evne til at sætte et kompetent hold, men også i bossens tøvende natur i forhold til at træffe vigtige beslutninger, hvilket har skabt frustrationer internt.

Blandt andet har han klandret rytteres manglende resultater, når han selv har været under pres fra sponsorerne – og dermed sendt læsset videre i stedet for selv at stå ved sit ansvar som holdets øverste chef, lyder kritikken.

Team Dimension Data har været uorganiseret og på flere måder amatøragtigt sammenlignet med andre cykelhold fra verdens øverste hylde

Ryder har angiveligt heller ikke den bedste forståelse for hele spillet i cykelmiljøet. Team Dimension Data betaler mange millioner i løn til en række ryttere, som i virkeligheden balancerer på kanten af at være overbetalte, såsom Louis Meintjes eller normanden Edvald Boasson-Hagen, der ifølge B.T.s oplysninger tjener et tocifret millionbeløb om året. Det æder en stor del af lønbudgettet.

Ledelsen virker ikke stærk nok til at sikre en generelt højere standard på holdet, forlyder det. Og så har der været hele Cavendish-affæren.

I sommer blev den britiske cykelstjerne ikke udtaget til Tour de France, da Doug Ryder nedlagde veto mod sportsdirektør Rolf Aldags beslutning om at tage Cavendish med. Spændingerne begyndte allerede ved Tour de France året før, hvor der opstod et stort skænderi i holdbussen mellem Cavendish og Doug Ryder. Grunden hertil var, at Cavendish var utilfreds med holdets udstyr (hvilket der er blevet rettet op på siden) og holdets stab. Især lægerne.

I år har de to herrer stort set ikke snakket sammen, mens der også er kølig luft mellem Rolf Aldag og Doug Ryder. I begyndelsen af september blev det officielt, at Aldag forlader holdet. Den tyske sportsdirektør, som tidligere har været meget succesfuld hos hold som HTC og Quick-Step, har ikke formået at rette op på resultaterne hos Dimension Data. Og til tider har han også blandet sig i for meget, forlyder det.

Bjarne Riis og Lars Seier Christensen drømmer om stå i spidsen for et cykelhold ved Tour de France start i Danmark i 2021. Bliver det hold Team Dimension Data? Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bjarne Riis og Lars Seier Christensen drømmer om stå i spidsen for et cykelhold ved Tour de France start i Danmark i 2021. Bliver det hold Team Dimension Data? Foto: Liselotte Sabroe

Danske Lars Michaelsen er hentet ind som erstatning for Rolf Aldag og får fra 2020 en rolle som ledende sportsdirektør.

Udfordring 2: En stab, der ikke er kompetent nok

I tråd med Cavendishs utilfredshed lader holdet til at have udfordringer med staben. Ifølge B.T.s oplysninger har det både handlet om lægestaben, trænere og mekanikere. Team Dimension Data kalder sig 'Afrikas hold', og derfor har der både været stab og ryttere fra det afrikanske kontinent på mandskabet.

Uden udelukkende at skulle pege på dem forlyder det, at mange af dem har været for dårlige. Det mener stabsmedlemmer, der tidligere har arbejdet på World Tour-hold. Team Dimension Data har været uorganiseret og på flere måder amatøragtigt sammenlignet med andre cykelhold fra verdens øverste hylde, lyder kritikken. Det har skabt problemer.

Der er opstået en form for mønster i, at flere ryttere falder markant i niveau, når de kommer til holdet

Eksempelvis var der spændinger mellem Mark Cavendish, Rolf Aldag og holdets lægestab i fjor. Meget af staben er siden blevet skiftet ud, men også i foråret 2019 har holdet været ramt af mange skader og sygdom, hvilket har skabt raseri hos Doug Ryder.

Niveauet hos trænerne har formentlig været medvirkende til, at flere ryttere er faldet drastisk i niveau efter deres tilgang til holdet.

Udfordring 3: Ryttere, der pludselig falder i niveau

Michael Valgren, Mark Cavendish og Louis Meintjes. Navne på tre indiskutable cykeltalenter, som er gået i stå, efter de er kommet til Team Dimension Data. Der er opstået en form for mønster i, at flere ryttere falder markant i niveau, når de kommer til holdet. Lad os tage Valgren som eksempel.

Danskeren har netop færdiggjort sin første sæson med det sydafrikanske hold, hvor hans mest nævneværdige meritter var en sjetteplads ved VM og en femteplads ved Grand Prix Cycliste de Montreal. På trods af et lille lyspunkt sidst på sæsonen har året været skuffende fra Valgren.

Hans første Dimension Data-sæson står i skarp kontrast til anno 2018 hos Astana, hvor han vandt Omloop Het Nieuwsblad og klassikerløbet Amstel Gold Race. Desuden blev han nummer fire ved monumentet Flandern Rundt.

Da sydafrikanske Louis Meintjes blev hentet til holdet, var det erklærede mål at gøre ham til Tour de France-vinder i 2020. Bevares, det kan stadig nås. Men det virker meget, meget urealistisk.

Derfor undrer flere sig over, hvilke grundlæggende beslutninger på holdet der bør ændres på, for at talentfulde ryttere skal leve op til deres potentiale. For de har vist sig at være forkerte gang på gang, mener kilder, og rytternes dårlige niveau ser ud til at være koblet til holdets dårlige organisation.

Michael Valgren kom til Team Dimension Data efter en fremragende sæson hos Astana. Men i 2019 er det ikke blevet til store resultater i Team Dimension Datas trøje. Foto: MARCEL VAN HOORN Vis mere Michael Valgren kom til Team Dimension Data efter en fremragende sæson hos Astana. Men i 2019 er det ikke blevet til store resultater i Team Dimension Datas trøje. Foto: MARCEL VAN HOORN

Udfordring 4: Det afrikanske link

»Vi cykler for at hjælpe folk i Afrika fremad med cykler gennem vores relation til Qhubeka Charity.«

Sådan står der på Team Dimension Datas hjemmeside. Holdet skaffer cykler til folk i Afrika som en del af et velgørenhedsprojekt, samtidig med at store dele af staben og et fast antal ryttere skal være fra det afrikanske kontinent.

Selvom man, ifølge B.T.s oplysninger, så småt er ved at arbejde sig væk fra politikken om, at en stor del af truppen skal bestå af afrikanske ryttere. For de har i sandhed også leveret skuffende resultater.

Flere ryttere og dele af holdet mener nemlig ikke, at de afrikanske ryttere har haft World Tour-niveau, forlyder det.

Der har også været komplikationer med visum til nogle af de afrikanske ryttere. Problemerne har gjort, at Team Dimension Data flere gange er stillet op med en hullet trup eller har måttet foretage ændringer i sidste øjeblik.

I 2020 bliver NTT – Nippon Telegraph and Telephone – ny hovedsponsor. NTT er et japansk telekommunikationsselskab, som specialiserer sig i informationsteknologi og har ejet virksomheden Dimension Data siden 2010.

Da det blev officielt, opstod der tvivl om, hvorvidt det ville betyde, at der skulle asiatiske ryttere ind på holdet. Men det kan, ifølge B.T.s oplysninger, afkræftes.

Faktisk har Rolf Aldag som regel ikke vidst, hvem holdet har købt, før han læste det i avisen næste dag

Udfordring 5: Rekruttering af nye ryttere

På Team Dimension Data har der også været manglende koordinering i holdets top i forhold til rytterhandler. Således har Doug Ryder stort set alt at sige i forhold til nye ryttere, lyder det. Faktisk har Rolf Aldag som regel ikke vidst, hvem holdet har købt, før han læste det i avisen næste dag.

Holdet udmærkede sig også ved at hente tre ryttere forud for 2019, der alle har deres spidskompetencer i Ardenner-klassikerne, som ligger samme uge i foråret. Både Michael Valgren, Roman Kreuziger og Enrico Gasparotto blev hentet ind, men ingen af dem formåede at fremkalde andet end skuldertræk med deres resultater.

Team Dimension Data ser også ud til at have svært ved at rekruttere store navne til holdet. Mens det største nye ansigt i 2020 ser ud til at blive Victor Campenaerts, er deres nye forstærkninger kendetegnet ved, at langt de fleste skriver under på korte kontrakter på blot et år. Måske fordi rytterne er bange for at binde sig for længe til et cykelhold, der ikke vinder cykelløb.

Bjarne Riis har ikke besvaret B.T.s henvendelser. Efter adskillige forsøg på at komme i kontakt med Team Dimension Datas boss, Doug Ryder, besvarede han B.T.s sms'er uden at stille op til telefon-interview.

»Der er intet at diskutere på nuværende tidspunkt, og jeg er ikke sikker på, hvad du mener med udfordringer på vores hold. Jeg har meget arbejde forbundet med lanceringen af vores nye holdtrøje i Tokyo den 11. november, så det skal jeg tage mig af, nu vi bringer NTT om bord. Alt det bedste,« skrev Doug Ryder, inden han igen skrev efter at have fået uddybet udfordringerne.

»Vi skal helt sikkert have en bedre sæson næste år, og med nye og yngre ryttere tror jeg, at vi har muligheden for at gøre det bedre.«