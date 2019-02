Søren Kragh Andersen kommer ikke til at køre lørdagens Omloop Het Nieuwsblad på grund af sygdom.

Cykelholdet Sunweb må undvære et af sine stærkeste kort, når klassikersæsonen lørdag åbner med løbet Omloop Het Nieuwsblad.

Danske Søren Kragh Andersen har meldt fra på grund af sygdom, og i stedet er Johannes Fröhlinger blevet sat på holdets startliste.

Det meddeler Sunweb på sin hjemmeside.

- Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan være der for at støtte Michael Matthews og holdet i denne weekend. Jeg havde virkelig set frem til det, specielt efter at løbet i Portugal gik så godt for mig.

I sidste sæson fik Søren Kragh spoleret dele af klassikersæsonen med sygdom, rygproblemer og en hjernerystelse.

- Det er uheldigt, men jeg kommer stærkere tilbage, og forhåbentlig kommer jeg til Belgien igen i slutningen af marts i god form, siger Søren Kragh til holdets hjemmeside.

Det skulle have været første gang, at cykelbrødrene Søren og Asbjørn Kragh Andersen kørte på samme hold som professionelle.

Asbjørn Kragh skiftede før sæsonen til Sunweb og stødte dermed til sin bror, der har været på holdet siden 2017.

De to har tidligere kørt sammen for kontinentalholdet Trefor.

Søren Kragh fik sit store internationale gennembrud i 2018, da han vandt en etape i Tour de Suisse, kørte syv dage i ungdomstrøjen i Tour de France og triumferede i endagsløbet Paris-Tours.

I sidste uge blev Søren Kragh nummer to på to af etaperne i Volta ao Algarve, og i det samlede klassement blev det også til en andenplads.

Foruden Asbjørn Kragh er Casper Pedersen med på Sunweb-holdet i weekenden. Der er nu i alt ni danskere at finde på den foreløbige startliste til Omloop Het Nieuwsblad.

/ritzau/