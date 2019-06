Den verserende 'svømmesag', hvor danske landsholdsatleter de seneste måneder på tv og i aviser har berettet om mistrivsel samt spiseforstyrrelser, får nu konsekvenser i Danmarks Cykle Union.

»Vi strammer op omkring procedurerne om vejninger, der fremover vil blive foretaget individuelt og ikke parvist i elite- og U23-sektionen,« fortæller DCU's landstræner, Anders Lund, til B.T.

Han understreger, at han i sine fire år som landstræner ikke er blevet konfronteret med negative kommentarer om vejningerne fra en eneste atlet.

»Men det er nødvendigvis heller ikke mig, rytterne vil gå til, hvis de havde været udsat for dårlige oplevelser af den karakter. Det er klart, at den ene, der ikke synes det er sjovt, kan være svær at spotte i mængden. Jeg forestiller mig ikke, at nogen har været kede af den måde, vi har gjort tingene på. For der har på ingen måde været afstraffelse i luften, hvis der har stået noget forkert på vægten,« siger Anders Lund.

Anders Lund, billedet, har de seneste fire år været ansat som landstræner i Danmarks Cykle Union.

Årsagen til, at man har haft stor fokus på vægten, skyldes, at de ansvarlige ledere i løbet af en træningslejr ønsker at have styr på, at eksempelvis væskeindtaget er i orden.

»På landsholdet snakker vi meget om, at man - for at kunne klare sig på den lange bane - får nogle gode vaner og også er seriøse omkring kosten,« siger Anders Lund.

Han har med interesse fulgt 'svømmesagen', hvor en profileret stjerne som Jeanette Ottesen i DR-dokumentaren 'Svømmerstjerner under overfladen' har fortalt om de problemer, hun i sin tid oplevede med vejnininger.

»Det er klart, at sådan en historie får os til at stoppe op og spørge os selv, hvad vores egen praksis er. Detslemme ved 'svømmesagen' har, synes jeg, været den manglende respekt, som landstræneren har haft for den enkelte atlet. En så dårlig kultur har vi på ingen måde i Danmarks Cykle Union,« siger Anders Lund.

OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen, billedet, var i foråret med til at begynde den igangværende krise i dansk svømmesport, da hun deltog i tv-dokumentaren »Svømmestjerner - under overfladen«.

Han fortæller, at man i DCU netop har udformet en overordnet politik om, hvordan proceduren med blandt andet vejninger bliver i de forskellige sektioner.

»For eksempel er det besluttet, at vi først tager fat i vægtsnakken med rytterne, når de kommer op i U19-rækken. Så det er egentlig ret sent, at vi begynder at italesætte et specifikt performance-parameter. Vi vil nemlig være helt sikre på, at ingen skal have en dårlig oplevelse i forbindelse med det at blive vejet,« siger Anders Lund.

I øvrigt er Danmarks Cykle Union ikke det eneste DIF-specialforbund, der nu laver et regulativ omkring vejninger af sine atleter.

»Svømmesagen har fået den konsekvens. at vi - ligesom en række andre forbund - er blevet bedt om at aflevere en redegørelse for, hvilke initiativer vi har gang i inden for dette område,« siger Anders Lund.

Svømmesagen - kort fortalt Dansk Svømmeunion indleder i 2002 et fornyet samarbejde med Team Danmark. Satsningen giver øget økonomisk støtte, der betyder, at der skal leveres flere internationale topresultater.

I marts 2003 tiltræder australieren Mark Regan som landstræner på det nationale træningscenter (NTC) i Farum. Han ændrer træningskulturen ved blandt andet at indføre offentlige vejninger og tale nedværdigende til svømmerne.

Team Danmarks daværende diætist Anna Ottsen får kendskab til de offentlige vejninger, som hun råder unionen til at stoppe, da de kan være årsag til, at svømmerne sulter sig.

Rådet følges og sammen med Team Danmark vedtages et sæt nye retningslinier, hvori det hedder, at vejningerne er frivillige og skal foregå i aflukket lokale.

Alligevel fortsætter vejningerne, hvorefter blandt andre OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen oplever spiseforstyrrelse og depression.

I 2008 stopper Mark Regan som landstræner, men hans metoder fortsætter under efterfølgeren Paulus Wildeboer, der stopper i 2013.

I april 2019 tager DR Sporten i tv-dokumentaren 'Svømmestjerne - under overfladen' problematikken op til diskussion.

Efterfølgende stilles der blandt andet spørgsmålstegn om habilitet ved Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmen, der også er bestyrelsesmedlem i Team Danmark.

Senest har NTC-trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen valgt at opsige sine jobs, hvorefter landsholdssvømmerne i en offentlig udtalelse har stillet et mistillidsvotum til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

Som tidligere fortalt i B.T. kommer landsholdskrisen i Dansk Svømmeunion til at koste kassen for Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund.

De to organisationer har besluttet at afsætte intet mindre end 800.000 kroner til en uvildig undersøgelse af de forhold, svømmerne fra 2001 til i dag har trænet under på blandt andet Team Danmarks Nationale Træningscenter (NTC). Penge, som den øvrige del af dansk idræt ellers kunne have nydt godt af fremover.

»Det er en så alvorlig og vigtig sag, at det må koste det, det koster. Hvad angår beløbets størrelse, kan jeg sige, at det er ærgerligt at skulle bruge penge på den type opgaver. Men når sådanne situationer opstår, er det nødvendigt at sørge for, at tingene bliver belyst ordentligt,« siger DIF's bestyrelsesformand, Niels Nygaard, til B.T.

Mens DIF vil tage pengene fra sit årlige budget, der samlet udgør 300 mio. kroner, har man hos Team Danmark besluttet at betale sin andel af beløbet via et indgreb i egenkapitalen.

Niels Nygaard, billedet, er formand for Danmarks Idrætsforbund.

Udover den uvildige undersøgelse af svømmesagen har DIF og Team Danmark besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af, hvor udbredt problemet med spiseforstyrrelser er i dansk eliteidræt generelt.

I begyndelsen af den kommende uge bliver det besluttet, hvem der skal stå for undersøgelsen, hvis resultat ventes offentliggjort i slutningen af oktober.