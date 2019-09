Mikkel Bjerg smadrede konkurrenterne på U23-enkeltstarten i cykling. Han er stolt af sejr i vanvittigt vejr.

Det var en glad, stolt og svimmel Mikkel Bjerg, der gjorde status tirsdag eftermiddag, efter at han for tredje år i træk var kørt over stregen som U23-verdensmester i enkeltstart.

- Jeg har ikke helt fattet det endnu, men jeg er utroligt stolt af at kunne tage titlen for tredje gang, siger Mikkel Bjerg til TV2 Sport.

Regnen piskede ned i engelske Yorkshire, og flere ryttere styrtede. Bjerg fokuserede på at blive på cyklen, undlod at tage chancer nedad - og brugte i stedet kræfterne opad.

- Lige nu har jeg det faktisk skidt, jeg er lidt svimmel. Det var vanvittigt hårdt, jeg vidste, jeg skulle gøre forskellen opad. Jeg ville ikke tabe, fordi jeg styrtede, så jeg tog det stille og roligt nedad.

Cykelkometen var storfavorit og levede op til de tårnhøje forventninger. Ikke mindst sine egne. Han havde lagt maksimalt pres på sig selv på forhånd ved at sige, at han gik efter guld for tredje år i træk.

- Det her vidner om, at jeg leverer godt under pres. Jeg er stolt af at kunne gøre det under pres, for jeg havde lagt et stort pres på mig selv ved at sige, at alt andet end en sejr ville være skuffende, siger han.

Bjerg tog guldet foran amerikanerne Ian Garrison og Brandon McNulty. Mathias Norsgaard blev nummer fire.

/ritzau/