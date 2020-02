De er flyvende og har fået smag for rekorder.

Danmarks gæve banecykelhelte sætter verdensrekord for anden gang på samme dag i 4000 meter holdforfølgelse ved VM i Berlin.

Den nye rekordtid lyder på 3 minutter og 46,203 sekunder.

Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen er dermed bare endnu mere verdens hurtigste i 4000 meter holdforfølgelsesløb, end de var i forvejen. Helt suverænt gået.

Members of Denmark's team celebrate after they set a new world record compete in the Men's Team Pursuit qualifying at the UCI track cycling World Championship in Berlin on February 26, 2020. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Members of Denmark's team celebrate after they set a new world record compete in the Men's Team Pursuit qualifying at the UCI track cycling World Championship in Berlin on February 26, 2020. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Foto: ODD ANDERSEN

Efter at have kappet næsten halvandet sekund af den hidtidige rekord i det indledende løb, overgik den danske kvartet sig selv onsdag aften.

Med tiden 3 minutter og 46,203 sekunder klippede holdet lidt mere end tre tiendedele af et sekund af dets egen rekord.

En rekord, som altså blot var få timer gammel. Med præstationen er Danmark klar til torsdagens VM-finale, hvor holdet skal op imod New Zealand.

Danskerne, som vandt EM i efteråret, sigter efter mere metal ved VM, men sommerens OL i Tokyo er det helt store mål.

»Fra sidste OL til det kommende OL er alt et led i forberedelsen til OL. Vi vil helt klart helst gøre det godt til OL i år, men omvendt er det også VM. Det er også stort,« siger landstræner Casper Jørgensen til Ritzau.