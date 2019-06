Med sejren ved landevejs-DM skal Michael Mørkøv for første gang køre i dannebrogstrøjen i Tour de France.

Han har vundet det danske mesterskab i landevejscykling to gange tidligere, men den sejr, Michael Mørkøv tog i Esbjerg søndag eftermiddag, har en helt speciel betydning.

Den 34-årige veteran er nemlig udtaget til Tour de France for Quick-Step-holdet, og derfor kommer han til at køre med den eftertragtede danske mesterskabstrøje på de franske landeveje i juli.

- Det er en drengedrøm at få lov til at køre Tour de France i dannebrogstrøjen, siger Mørkøv.

Han er sikker på, at ledelsen på det belgiske storhold er begejstret for sejren, selv om den betyder, at der kommer færre af de karakteristiske blåhvide Quick-Step-trøjer i Tour-feltet.

- De har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at de er stolte over at have nationale mestre, og den opbakning, jeg får fra holdet, er fantastisk.

- Der er ikke nogle sejre, der er for små, og holdet er stolt helt vejen rundt, når der bliver vundet mesterskaber, siger Mørkøv.

DM-sejren blev vundet på en facon, man næsten kunne have beskrevet på forhånd.

Med den brølstærke holdkammerat Kasper Asgreen som trækdyr blev Mørkøv placeret perfekt efter den lille bakke og det sidste sving op imod opløbet i Esbjerg.

Og derfra var der ikke på noget tidspunkt tvivl om, hvor guldet havnede.

- Jeg har tidligere kørt det opløb på en etape i Danmark Rundt, og jeg vidste, at vi bare skulle igennem svinget som etter og toer.

- Jeg sagde på forhånd, at hvis Kasper kom igennem med mig på hjul, så ville vi vinde. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men det lykkedes, siger Michael Mørkøv.

Dermed fik han også demonstreret, at han stadig kan være med i spurterne, selv om han stort set aldrig dyrker den disciplin i det daglige, hvor han har en låst rolle som "leadout-man".

- Der er en masse hurtige folk herhjemme, men ved sådan et DM kører vi 225 kilometer, og det er jeg måske lidt mere vant til end mange af dem, der kører her i Danmark.

- Hvis vi havde kørt et kortere løb, kunne jeg godt have haft svært ved at slå nogle af de hurtige folk som Frederik Rodenberg, der har vist sig at være fantastisk hurtig.

- Men jeg kører med min erfaring, og det var åbenbart nok til at blive danmarksmester, lyder det fra Michael Mørkøv.

