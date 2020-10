Mads Pedersens holdkammerat på Trek Segafredo Quinn Simmons går nu ud og undskylder.

Det sker, efter den tidligere juniorverdensmester blandede sig i en debat på Twitter, hvilket fik hans hold til at suspendere ham.

'Til jer, der synes, farven på emojien var racistisk, så kan jeg love jer, at det ikke var sådan ment. Jeg vil gerne undskylde til alle, der har fundet det stødende, for jeg er stærkt imod racisme i alle former,' udtaler Quinn Simmons.

Hele sagen tager udgangspunkt i et Twitter-svar, som den amerikanske cykelrytter kom med til en hollandsk cykeljournalist. Journalisten skrev oven på den kaotiske tv-debat mellem de to præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, at han ikke ønskede at blive fulgt af Trump-sympatisører.

Det fik 19-årige Simmons til at skrive 'Farvel' – efterfulgt af en vinkende, mørk hånd. Og det er dét, der har bragt Trek-rytteren i fedtefadet.

Det faldt nemlig ikke i tråd med det, som Trek Segafredo stod for, og de valgte derfor at suspendere deres rytter.

I den seneste udtalelse fra holdet understreger holdet nu, at suspenderingen ikke skyldes deres rytters politiske overbevisning.

»Alle Trek-medarbejdere skal holde en høj etisk standard, og vores atleter er ingen undtagelse. Vi tror på, at Quinn har en lys fremtid som professionel atlet, hvis han kan udnytte muligheden og udvikle sig som menneske ved at gøre noget godt for cykelsportens fremtid. Vi fortsætter med at hjælpe Quinn så godt, som vi kan,« udtaler team manager Luca Guercilena.