Superstjernen Mark Cavendish elsker Danmark. Det kan der ikke være tvivl om.

'I dag rejser jeg til et af mine favoritsteder i verden. Danmark,' skriver cykelrytteren således i et opslag på Instagram efterfulgt af to emojis med hjerter i øjnene.

Han skal nemlig køre PostNord Danmark Rundt fra tirsdag til søndag. Men inden Mark Cavendish kommer så langt, skal han hylde sin danske holdkammerat.

'Men først skal jeg give Michael Mørkøv endnu et kram for den olympiske guldmedalje. Derefter starter vi Danmark Rundt sammen med Deceuninck–Quick-Step på tirsdag.'

Foto: Tim De Waele / POOL Vis mere Foto: Tim De Waele / POOL

36-årige Mark Cavendish hentyder naturligvis til den OL-guldmedalje, som Michael Mørkøv vandt sammen med Lasse Norman Hansen i parløb i Tokyo for nogle dage siden.

Og så glæder Tour de France-legenden sig ellers bare til at opleve Danmark igen.

'Så mange fantastiske minder og sejre i Danmark. Jeg kan ikke vente,' skriver han afsluttende i søndagens opslag på det sociale medie.

Mark Cavendish har skrevet teksten ved siden af et billede af sig selv og Michael Mørkøv. Det er taget under sommerens Tour de France, hvor sprinteren vandt flere etaper.

2021-udgaven af PostNord Danmark Rundt begynder med en etape fra Struer til Esbjerg og slutter med en enkeltstart på Frederiksberg.

Mark Cavendish er den cykelrytter i historien med flest etapesejre i Tour de France sammen med Eddy Merckx – de har 34 hver.