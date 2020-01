Det bragte tårer frem på Mark Cavendishs ansigt, da han læste nyheden.

»Jeg græd oprigtigt, da jeg læste det her. Tættere end holdkammerater, tættere end venner, vi er brødre,« lyder det fra supersprinteren.

En af den britiske cykelstjernes tætteste væbnere har nemlig annonceret, at han indstiller karrieren, og det fik reaktionen på Twitter frem.

Tirsdag annoncerede den østrigske cykelveteran, Bernhard Eisel, at han indstiller karrieren efter 19 år som professionel cykelrytter.

Genuinely cried reading this. Closer than teammates, closer than friends, we’re brothers. I could never win an argument with you, but I could never win anywhere near the races I have without you. Thank you for all you’ve done for me, the peloton and cycling. Love you mate https://t.co/FfVzWeXd2J — Mark Cavendish (@MarkCavendish) January 14, 2020

Den snart 39-årige slider parkerer karrieren efter blandt andet 12 deltagelser i Tour de France og mere end 1.300 løb på cv'et.

»At have muligheden for at køre på nogle af de mest prestigefyldte hold i sporten, på den største scene af alle, har været et utroligt privilegie. Jeg har fået venner for livet og rejst i verden, mens jeg udlevede min drøm,« skriver Bernhard Eisel selv på sine sociale medier.

Hvad Bernhard Eisel skal fremover, vil han ikke løfte sløret for.

Alligevel leverer han en kryptisk besked sidst i sit opslag, hvor han giver et hint i forhold til, hvad han skal.

Mark Cavendish (tv.) og Bernhard Eisel (th.) under Dimension Data-trøjen. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Mark Cavendish (tv.) og Bernhard Eisel (th.) under Dimension Data-trøjen. Foto: GIUSEPPE CACACE

»Jeg er meget lykkelig over at fortælle, at jeg ikke forlader sporten, og at jeg vil forfølge muligheder, som formentlig vil se mig udveksle med en masse af her,« skriver han.

Mark Cavendish og Bernhard Eisel var holdkammerater fra 2008-2011 på Team Columbia (som senere blev til HTC - High Road) og dernæst igen fra 2016 til og med 2019.

Her kørte de på Team Dimension Data, der senere blev til Team NTT, som Bjarne Riis og Virtu Cycling nu er en del af.

Bernhard Eisel nåede også at køre for Mapei, Francaise des Jeux, T-Mobile Team og Team Sky i løbet af den lange karriere.