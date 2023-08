For få uger siden skulle Wout van Aert gøre alt i sin magt for, at en dansker skulle vinde Tour de France.

Søndag skal Wout van Aert gøre alt i sin magt for, at en dansker ikke vinder VM.

Men den belgiske cykelstjerne, der selv er topfavorit til VM-guldet, ser én særlig dansker som sin værste konkurrent.

Det siger han til Sporza.

»Jeg ser to reelle favoritter: Mads Pedersen og Mathieu van der Poel,« siger Wout van Aert.

Belgieren hjalp i juli Jonas Vingegaard godt på vej mod Tour-sejren, inden han rejste hjem for at være med til fødslen af sit andet barn, Jerome.

Superstjernen er ikke den eneste, der peger på det danske landshold som ét af de stærkeste til VM-løbet i Glasgow søndag.

Det har hans landsmand, den forsvarende verdensmester og favorit, Remco Evenepoel, også gjort.

Du kan følge VM-løbet live på bt.dk på søndag.