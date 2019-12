Endagsløb i foråret, klassement og etapesejre i to forskellige grand tours, OL og VM.

Det er blot et udpluk af de mål, som en af Danmarks største cykelstjerner har for år 2020.

2019-sæsonen har været blændende for Jakob Fuglsang, der nu går en sæson i møde, hvor OL bliver det store mål. Men der er ikke grænser for den 34-årige rytters appetit.

»I min forberedelse vil målet være at være klar til Ardenner-klassikerne (som ligger i den sidste halvdel af april, red.) og så forsøge at tage formen med videre til Giro d'Italia,« fortæller Jakob Fuglsang til B.T.

Jeg tror tværtimod, at jeg næsten er glad for, at jeg ikke skal op mod Touren igen. Jakob Fuglsang om ikke at køre klassement i Touren 2020

I 2019 havde Jakob Fuglsang et fantastisk forår, hvor han blandt andet blev nummer tre, to og et ved henholdsvis Amstel Gold Race, Flèche Wallone og Liège-Bastogne-Liège. Derfor vil han gerne tilbage for at køre løbene dér, forklarer han.

Men det har været svært for ham at udvælge.

»Jeg har gerne villet høre, hvad holdet har at sige,« forklarer Jakob Fuglsang.

»Jeg vil jo gerne det hele. Jeg vil gerne køre Paris-Nice, men jeg vil også gerne køre Strade Bianche (hvor han blev nummer to i 2019, red.). Jeg vil også gerne køre Tirreno-Adriatico (hvor han vandt en etape i 2019, red.). Det hele kan jo bare ikke lade sig gøre. Jeg vil også gerne køre Ardenner-klassikerne igen, men jeg vil også gerne være kaptajn i Touren og køre OL bagefter.«

Jakob Fuglsang grundlægger sin sejr Liège-Bastogne-Liège, hvor han kørte fra blandt andet Michael Woods og Davide Formolo. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Jakob Fuglsang grundlægger sin sejr Liège-Bastogne-Liège, hvor han kørte fra blandt andet Michael Woods og Davide Formolo. Foto: JULIEN WARNAND

Ifølge Jakob Fuglsang er planen, at han kører nyklassikeren Strade Bianche i starten af marts, inden han skal tilbage til Ardennerne, hvor han gerne vil køre både Amstel Gold Race og Flèche Wallone, som han efter eget udsagn »higer mest efter, fordi han »pludselig har fundet nøglen til at lykkes«.

Nå ja, og så selvfølgelig Liège-Bastogne-Liège, hvor han er regerende mester.

»Der skal jeg jo starte med rygnummer 1, så det bliver næsten ikke sværere,« fortæller han og griner.

»Men jeg vil utrolig gerne forsøge at forsvare min titel dér.«

En af karrierens største nedture for Jakob Fuglsang: Han udgår af Tour de France 2019. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere En af karrierens største nedture for Jakob Fuglsang: Han udgår af Tour de France 2019. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

I maj er det så planen, at Astana-rytteren skal køre klassement i Giro d'Italia. Det plejer han at gøre i Tour de France, men på grund af OL i Japan kort efter Touren giver det ikke mening for Fuglsang at bruge al sit krudt på at køre efter det bedst mulige klassement i Tour de France.

»Der er meget snak om, hvorvidt jeg stadig kan køre klassement, og om det ikke er bedre, at jeg satser på etaper og endagsløb. Jeg synes ikke, at det ene udelukker det andet, og så mener jeg, at jeg har det, der skal til for at køre klassement i en grand tour,« siger Jakob Fuglsang.

De sidste mange år har danskerens fokus været Tour de France, men i 2020 bliver det anderledes. Her er det planen, at han skal hjælpe Miguel Angel Lopez og køre efter etapesejre, hvilket vil slide mindre på ham end at køre klassement.

På den måde kan han køre sig i form til OL, og faktisk kom Fuglsang med en overraskende udmelding, da B.T. ringede ham op.

»Det gør slet ikke ondt i hjertet at droppe Tour-klassementet. Jeg tror tværtimod, at jeg næsten er glad for, at jeg ikke skal op mod Touren igen, nu det er gået mindre godt de seneste par år,« erkender han.

Jakob Fuglsang får travlt. Med både OL og VM-ruter, der umiddelbart passer godt til danskeren, bliver det en kunst at lægge det rigtige løbsprogram.

»Det er en speciel sæson på grund af OL, men også et VM, der ligger til folk, som kan køre opad.«

Jakob Fuglsang forlængede sin kontrakt med Astana i august. Danskeren har nu kontrakt med det kasakhiske mandskab til og med 2021.