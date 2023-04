Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han blev kylet i jorden, da en konkurrent styrtede lige foran ham i den berygtede Arenberg-skov i søndagens Paris-Roubaix.

Kasper Asgreen havde i sandhed en 'forårsdag i helvede', som løbet populært kaldes, da han måtte udgå af ét af sæsonens helt store mål.

Efter løbet var den danske cykelstjerne så hårdt medtaget, at han måtte syes i ansigtet.

Det oplyser Asgreens hold, Soudal – Quick Step, på sin hjemmeside.

Kasper Asgreen måtte syes i hagen efter sit styrt i Paris-Roubaix. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Kasper Asgreen måtte syes i hagen efter sit styrt i Paris-Roubaix. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Kasper Asgreen havde brug for nogle sting i hagen, og han skal derudover igennem nogle scanninger for at få tjekket sit håndled,« skriver holdet.

Asgreen var ellers blandt outsiderne i Paris-Roubaix, men omkring 94 kilometer fra mål sluttede søndagens strabadser for danskeren, da sidste års vinder, Dylan van Baarle, røg i jorden og trak Asgreen med i faldet.

Den tidligere Flandern Rundt-vinder - og hele hans hold – fik hårde ord med på vejen i B.T.s dom over det ikoniske løb. Læs den HER.

Til gengæld spillede Mads Pedersen en af hovedrollerne i brostensklassikeren med en fornem fjerdeplads.