9. etape. Den dag, de fleste ryttere i årets Tour de France-felt frygtede.

I verdens største cykelløb er der altid etaper, der får afgørende betydning for hele løbet. I årets udgave af Tour de France var en af de etaper den frygtede 9. etape fra Arras til Roubaix, hvor rytterne skulle prøve kræfter med brostene. En disciplin, som langt størstedelen af Tour-feltet gruer for.

Dagens etape bød derfor ikke overraskende på masser af drama og styrt i hobetal, der fik store konsekvenser for flere af rytterne, heriblandt favoritten Richie Porte fra BMC, der måtte udgå af Tour de France. Tyske John Degenkolb endte med at løbe med sejren.

Se alle billederne fra den dramatiske brostensetape i årets Tour de France her.

