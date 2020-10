Casper og Mads Pedersen nåede ikke til mål i endagsløbet Scheldeprijs, som Caleb Ewan vandt.

Hverken Casper eller Mads Pedersen lykkedes onsdag med at følge deres flotte sejre søndag op med endnu en triumf.

Begge danskere måtte således udgå før tid, da det belgiske endagsløb Scheldeprijs blev kørt.

Casper Pedersen (Sunweb) styrtede tidligt i løbet og kunne ikke fortsætte, mens Mads Pedersen (Trek) lidt senere også var færdig. Den tidligere verdensmester valgte at stå af efter at have følt ubehag i baglåret.

Casper Pedersen vandt søndag Paris-Tours, mens Mads Pedersen samme dag sejrede i Gent-Wevelgem.

Det er endnu uvist, hvor hårdt ramt Casper Pedersen er efter sit styrt. Både han og Mads Pedersen er udset til søndag at skulle køre Flandern Rundt, et af årets største endagsløb. Sidstnævnte er blandt bookmakernes favoritter til at tage sejren i klassikeren.

Den lynhurtigere australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal) vandt Scheldeprijs overlegent efter en massespurt.

Inden da havde en anden dansker vist sig frem i fraværet af Pedersen og Pedersen. Christopher Juul-Jensen var således med i det udbrud, der kom afsted, men som hele dagen blev holdt i meget kort snor af et kontrollerende felt.

Den tidligere topsprinter Mark Cavendish gjorde blandt andre Juul-Jensen selskab i udbruddet. Briten, der efter søndagens Gent-Wevelgem sagde, at han måske havde kørt sit sidste cykelløb, gav pludselig fortabt med cirka 35 kilometer til mål og lod sig falde tilbage.

Piotr Havik fra det danske hold Riwal stak af fra udbruddet, kort inden det blev indhentet af feltet med cirka ti kilometer tilbage. Hollænderen blev opslugt med otte kilometer tilbage.

Så var der dækket op til den sprinterdyst, det i hele løbet havde set ud til at ende med.

Her trak Caleb Ewan altså det længste strå. Australieren, der for nylig vandt to etaper i Tour de France, var overbevisende og vandt med flere cykellængder i spurten, som blev skæmmet af et styrt cirka 100 meter før målstregen.

/ritzau/