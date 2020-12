Fabio Jakobsen er endnu ikke klar til at mødes med Dylan Groenewegen efter et voldsomt styrt i Polen Rundt.

Den hollandske cykelrytter Fabio Jakobsen svævede i august mellem liv og død efter et alvorligt styrt under Polen Rundt.

På opløbsstrækningen på 1. etape blev den 24-årige hollænder med mere end 80 kilometer i timen presset ud i barrieren af landsmanden Dylan Groenewegen.

Jakobsen blev efterfølgende holdt i kunstig koma, og hans ansigt er siden blevet rekonstrueret under flere operationer.

I et interview med det hollandske medie AD fortæller Jakobsen, at han giver Groenewegen skylden for, at det endte galt.

- Ja, det gør jeg på en måde. Jeg er ikke åbensindet nok til at sige, at det ikke er hans skyld.

- Mest af alt har jeg ondt - ondt af det på mine egne vegne, også på hans og vores holds vegne.

- Vi var Hollands to bedste sprintere, og nogle af de bedste i verden. Hele året havde vi vundet på skift - han vandt den ene gang, så vandt jeg det næste løb, siger Fabio Jakobsen i interviewet, som er blevet gengivet på engelsk af cyclingnews.com.

Hollænderen, der til februar starter processen med at få rekonstrueret sine tænder, mener, at Groenewegen kørte for voldsomt.

Efterfølgende blev Groenewegen af Den Internationale Cykelunion (UCI) straffet med en karantæne på ni måneder.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor han gjorde det. Så han mig ikke? Tog han en for stor risiko? Ville han vinde for enhver pris?

- Han vidste, at det ville være en hurtig opløbsstrækning. Han kendte til risikoen. For mig handler en sprint ikke kun at komme forbi 200-meter-mærket og så ellers bare køre løs. Der er mere i det, end bare at træde i pedalerne som en vildmand.

- Han burde have overvejet konsekvenserne. Vi er mennesker - ikke dyr. Det er sport - ikke krig, hvor alt er tilladt, siger Fabio Jakobsen.

De to hollandske ryttere har endnu ikke mødt hinanden efter uheldet i august. Dylan Groenewegen vil gerne, men Fabio Jakobsen er endnu ikke klar.

- Han sendte mig en besked og spurgte mig, hvordan jeg har det. Jeg svarede. For nylig spurgte han, om vi skulle mødes. Jeg kan godt forstå, at det her er noget, der ligger tungt på hans sjæl, og han søger en afslutning.

- Men jeg er ikke klar. Jeg vil først vide, at min heling går godt. Jo bedre jeg har det, jo bedre for ham. Han ønskede ikke det her. Og han må høre på meget lort fra anonyme mennesker, der sidder bag deres keyboard - hvilket er latterligt.

- Jeg håber, at han snart igen kan gøre, hvad han er god til - at sprinte - og at vi kan lægge alt det her bag os, siger Fabio Jakobsen.

/ritzau/