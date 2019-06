»Jeg har det fint efter mit styrt.«

Sådan lyder meldingen fra den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang efter fredagens etape i Criterium du Dauphiné.

I løbet af sjette etape styrtede danskeren, men gudskelov for Fuglsang kom han ikke noget til.

» Det er bare en lille skramme på albuen, og så har jeg mistet noget hud. Det er ikke noget, der ændrer mine planer for de næste etaper. Det var kedeligt i dag, efter udbruddet kørte af sted, så jeg håber på noget spændende cykelløb i weekenden,« siger danskeren i et statement, som hans hold Astana har udsendt.

There was a crash of @jakob_fuglsang during a descent, but he’s already back on the bike.#Dauphiné — Astana Pro Team (@AstanaTeam) 14. juni 2019

Det var på en nedkørsel, at Jakob Fuglsang styrtede, men hurtigt var han på cyklen igen og kørte videre.

»Der er intet alvorligt, og det er en del af det, der sker nogle gange, når alle kæmper for positionerne. Det vigtige er, der intet seriøst er sket, og han ikke føler nogen smerte,« sagde Astanas sportsdirektør Dmitry Fofonov til TV 2 SPORT.

Slaget havde været hårdt i mere end en forstand for Fuglsang, hvis han var kommet alvorligt til skade.

For det første ligger danskeren godt til i klassementet, hvor han efter fredagens etape ligger på en samlet fjerdeplads i klassementet, syv sekunder efter førertrøjen Adam Yates.

Jakob Fuglsang har store ambitioner i årets Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jakob Fuglsang har store ambitioner i årets Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men en skade havde især været hårdt ved Jakob Fuglsang, da han har haft et helt forrygende forår. Og så kunne et styrt så tæt på Tour de France-starten d. 6. juli potentielt have kompromitteret danskerens deltagelse i verdens største cykelløb.

Fuglsang har nemlig udtalt, at hans mål er at komme på podiet eller i hvert fald i Top 5 ved årets Tour de France.

Astana-danskerens chancer for dette blev ikke mindre onsdag, da det blev meldt ud, at storfavoritten Chris Froome ikke stiller på til årets franske Grand Tour pga. et brud, han pådrog sig ved et styrt.

Jakob Fuglsang har tidligere brillieret i Criterium du Dauphiné. I 2017 vandt danskeren løbet.