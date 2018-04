Macey Stewart kan ikke holde sine tårer tilbage. Og sin frustration.

Det store australske cykeltalent har - igen - haft en af den slags oplevelser, som desværre ofte viser sig at være uundgåelige for cykelryttere: Under en træningstur er en bilist kommet lidt for tæt på den 22-årige australier.

»Jeg er tydeligvis meget følelsemæssig berørt efter en dag. Vågn op, og tænk på, hvordan din utålmodighed kan sdmadre folks liv,« skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun også har lagt en video ud.

Her kan man se hende stå ved siden af en trafikeret vej, hvor bilerne i baggrunden suser forbi.

Med usikker stemme siger Macey Stewart, mens hun tørrer tårer bort fra øjenkrogen:

»Denne video er til de idiotiske bilister, der ikke har 10 sekunders tålmodighed til at vente bag en rytter,« lyder det fra australieren:

»I tvinger mig til at hade min sport og til ikke at blive ved med at forfølge min drøm, fordi jeg er så skræmt over bare at gøre mit arbejde og tage ud og træne.«

Clearly very emotional after ANOTHER close call today... People, WAKE UP & have a think about how your impatience can ruin someone’s life. Et opslag delt af MACEY STEWART (@maceystewart) den 9. Apr, 2018 kl. 12.23 PDT

Macey Stewart har tidligere vist, at hun er særdeles dygtig til at håndtere en cykel. i 2014 vandt hun som juniorrytter to guldmedaljer ved bane-VM, i omnium og i holdtidskørslen. Samme år havde hun også stor succes på landevejen. Ved VM hentede hun også en junior-VM-guldmedalje i enkeltstart - i øvrigt foran danske Pernille Mathiesen.

Alvorlig ulykker på landevejen er dog ikke et sjældent syn i cykelsporten.

Det er næsten præcist et år siden, at cykelsporten sørgede over den italienske stjerne Michele Scarponi, der blev dræbt af en bilist under en træningstur. I efteråret 2017 blev det belgiske talent Mathieu Riebel ramt af en ambulance under en træningstur og omkom.

I januar i år blev flere Laurens De Plus og Petr Vakoc ramt af en lastbil under en træningstur og kom begge alvorligt til skade, men overlevede.

Macy Stewart har tidligere på året været ude for et styrt, hvor hun kom til skade:

UPDATE: Turns out things were a little more serious than first thought following my crash on Thursday. I’m now in a moon boot and awaiting plastic surgery on my eye socket within the next week or so. Lucky I asked to be double checked... I don’t have much to say right now other than I’ll write a f***ing good autobiography one day. #comeback9742 Et opslag delt af MACEY STEWART (@maceystewart) den 13. Jan, 2018 kl. 7.57 PST

Den 22-årige australier kører for holdet Wiggle High5, hvor også den danske cykelrytter Julie Leth er tilknyttet.