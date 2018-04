Det kan godt være, at han ikke vandt, men danske Mads Pedersen formåede alligevel at sende rystelser gennem den internationale cykelverden søndag eftermiddag.

I Flandern Rundt snød han de største favoritter og tog andenpladsen i brostensklassikeren. En præstation, der kom bag på selv dem, der kender ham allerbedst.

»Vi har hele tiden vist, at det var det der, han skulle, og det han ville være god til. Men at det kommer så hurtigt, er virkelig imponerende,« siger Kim Andersen.

Han er til daglig sportsdirektør for Mads Pedersen på Trek-holdet, og da BT fanger ham på telefonen er han stadig fuldstændig slået bagover af den danske guldfugl:

»Det er så stort det, han har præsteret. Fuck, han er god til de løb. Vi kommer til at se Mads køre med om sejren i Flandern-monumenterne de næste mange år.«

Den blot 22-årige dansker dominerede Flandern Rundt fra det øjeblik løbet for alvor gik i gang. Umiddelbart efter at landsmanden Magnus Cort med små 100 kilometer igen angreb på den første afgørende stigning, Muren i Geraardsbergen, kørte han kontra og kom fri med et par følgesvende. Egentlig ikke for at køre med om sejren, men for senere i løbet at kunne agere hjælper for sine to kaptajner, John Degenkolb og Jasper Stuyven. De kom bare aldrig op til den brølstærke danske mester:

»Han havde en arbejdsopgave, som startede, da der manglede 100 kilometer, men nogen gange gør omstændighederne i cykelløb, at når du somme tider er stærkere end folk regner med, så får du lov at køre,« siger Kim Andersen.

»Han sidder, hvor han sidder, fordi han udfylder en anden arbejdsopgave. Men at han ender med at kunne gøre det færdigt på nuværende tidspunkt i så ung en alder og have den udholdenhed, som han viser, er jo helt vildt.«

Mads Pedersen havde i optaktsløbet Dwars van Vlaanderen bevist sin storform med en femteplads. Alligevel var han selv lige så overrasket over sin andenplads som sin sportsdirektør:

»Vi havde to kaptajner på holdet og min planen var at spille mig ud lidt tidligt for at lægge pres til de på de andre hold, men at det skulle komme så vidt? Det havde jeg ikke forventet,« siger han ifølge sit holds twitterprofil.

Søndagens udgave af Flandern Rundt var nummer 102. Kun én gang er det blevet vundet af en dansker, da Rolf Sørensen kørte først over stregen i 1997.