19-årige Mattias Skjelmose Jensen, der fik en dopingkarantæne, har fået en prøvekontrakt hos cykelholdet Trek.

De færreste - ikke engang toppen af verdenseliten - kan følge med cykelkometen Remco Evenepoel, når han virkelig er varm.

Men for to år siden var Mattias Skjelmose Jensen en af de få, der kunne give den nu 20-årige belgier sved på panden, når de kørte om kap.

Siden juniortiden har de to rytteres karrierer taget vidt forskellige drejninger, men nu er der måske udsigt til en genforening. I hvert fald har Skjelmose nu fået en prøvekontrakt hos World Tour-holdet Trek og kører lørdag sit første løb som stagiaire.

Evenepoel har allerede vundet 14 sejre som professionel og var blandt topfavoritterne til den samlede sejr i årets Giro d'Italia, før han for to uger siden styrtede ud over en stenbro og brækkede sit bækken i Lombardiet Rundt.

Det professionelle liv er først lige begyndt for 19-årige Skjelmose.

I januar 2019 blev han idømt en karantæne på ti måneder for at have indtaget et ulovligt stof. Året forinden blev han testet positiv for stoffet methylhexanamin, der er et præstationsfremmende middel.

Selv skød han skylden på et kosttilskud, og Den Internationale Cykelunion (UCI) bakkede op om, at den unge dansker havde indtaget stoffet utilsigtet, da unionen straffede ham.

Derfor blev straffen ikke lige så lang, som man ofte ser ved dopingafgørelser.

Men den sætter stadig sine spor den dag i dag.

- Det påvirker på den måde, at jeg er ekstra forsigtig med alt, jeg indtager. Uanset hvad det er. Jeg tjekker alt, selv om det umiddelbart ser harmløst ud, siger han.

Selv om Skjelmose har UCI's ord for, at stoffet blev indtaget uforsætligt, møder han stadig skepsis fra omverdenen. Specielt fra ryttere på et lavere niveau.

- Der er stadig folk, der ikke tror på det. Det kan man ikke lave om på. Folk må tro, hvad de vil. Jeg kender sandheden, og jeg har fået en dom, som siger det samme.

Trek fik øjnene op for Skjelmose, da han sidste år leverede gode resultater i et testcenter i Italien. Han blev inviteret med på træningslejr i december sidste år, og her blev interessen forstærket.

I søndags viste han prøver på sit talent, da han kørte for sin på daværende tidspunkt kommende holdkammerat Mads Pedersen ved DM i linjeløb.

Når han engang træder ud af hjælperollen, skal vi forvente store ting, mener Skjelmose, der både er habil på stejle stigninger og i tidskørsler.

- Jeg tror på, at jeg kan køre på podiet i Tour de France. Jeg siger ikke, at det skal være i den nærmeste fremtid, men på et tidspunkt tror jeg på, at det kan lade sig gøre.

- Min træner og jeg prøver at tage det meget langsomt. Det er ikke meningen, at jeg skal toppe som 23-årig. Vi skal tænke langsigtet og hele tiden bygge på, siger Skjelmose.

I dag er der lang vej op til Remco Evenepoel, erkender Mattias Skjelmose. Men det gavner fortsat danskeren, at han pressede ham for få år tilbage.

- Når han gør de her sindssyge ting, som han gjorde frem til styrtet for nylig, kigger de andre hold måske også på det og tænker: "Okay, han var tættere end så mange andre på ham i juniortiden. Måske har han noget i sig".

- Jeg prøver at lade være med at tænke på det, for det, han laver, er jeg ikke i nærheden af. Han er på et niveau for sig selv - også på World Touren, siger Mattias Skjelmose.

Trek-lærlingen lægger ud med to endagsløb i Italien i skyggen af Tour de France. Lørdag kører han Trofeo Matteotti, mens det søndag gælder Memorial Marco Pantani.

