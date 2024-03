Mattias Skjelmose blev nummer tre i Faun-Ardèche Classic, som blev vundet af Juan Auyso.

Cykelrytteren Mattias Skjelmose er i kanonform fra starten af den nye sæson.

I sin første start i 2024 var den 23-årige dansker med helt fremme i det franske endagsløb Faun-Ardèche Classic, men måtte se sig slået i opløbet af det spanske stortalent Juan Ayuso.

Det var Skjelmose, der åbnede spurten, da en stærkt besat firemandsgruppe efter 168,6 kilometers ræs nærmede sig målstregen i Guilherand-Granges i det sydlige Frankrig.

Den danske mester fra Lidl-Trek-holdet løb dog tør for kræfter og blev overhalet af både Ayuso og franske Romain Gregoire (FDJ) og måtte nøjes med tredjepladsen.

Dermed må Skjelmose vente på karrierens tiende professionelle sejr, men han kan trøste sig med at have været en af løbets absolutte frontfigurer.

På den kuperede rute havde en gruppe mindre profilerede ryttere tidligt skilt sig ud. Men Lidl-Trek og de øvrige store hold havde udbruddet under kontrol.

Mod slutningen fik Skjelmose sine hjælpere til at skrue tempoet i vejret, og den ene rytter efter den anden måtte opgive at følge med. Det stod snart klart, at vinderen skulle findes i den forreste kvartet.

Her blev Gregoire midlertidigt smidt af på en stejl stigning 23 kilometer fra mål, men det store franske fremtidshåb sled sig tilbage og lignede en giftig mand i spurten.

Men det blev altså Juan Auyso, der timede sin afslutning bedst, mens Gregoire snuppede andenpladsen foran Skjelmose.

/ritzau/