Karrieren over kæresten.

Sådan ser prioriteringen ud for det belgiske stortalent Remco Evenepoel.

Han har derfor droppet kæresten og er delvist flyttet fra hjemlandet til Monaco for at kunne fokusere endnu mere på sin lovende karriere.

»De bør ikke opgive deres personlige ambitioner på grund af hinanden, synes de. De er jo alt for unge til det. De er endnu ikke gift, bor ikke sammen… I den forstand forstår de hinanden fuldt ud. Og så kom de ud af det på en positiv måde,« siger cykelrytteren far, Patrick Evenepoels far, til Het Laaste Nieuws ifølge Feltet.dk.

Remco Evenepoel i sin VM-trøje. efter at han vandt tidskørslen ved junior-VM i 2018. Foto: HERBERT NEUBAUER Vis mere Remco Evenepoel i sin VM-trøje. efter at han vandt tidskørslen ved junior-VM i 2018. Foto: HERBERT NEUBAUER

Remco Evenepoel kører for det belgiske storhold Deceuninck-Quickstep - sammen med Tour-sensation Julian Alaphilippe og danskerne Michael Mørkøv og Kasper Ankergreen.

Ved at flytte til Monaco, hvor flere cykelstjerner som eksempelvis Jakob Fuglsang bor, kan det blive lettere at træne i bjerg-terræn.

Det 19-årige stortalent har dog ikke selv økonomi til at kunne klare at bo i svinedyre Monaco.

»Nogen tilbød ham en ledig lejlighed, som han frit kan bruge. I øvrigt kan han ikke flytte permanent endnu. Han tjener ikke nok i øjeblikket. Hensigten er bare at kunne tage sydpå i ny og næ. Men efter sæsonen vil han uden tvivl tilbringe vinteren dér,« fortæller Patrick Evenepoel om sønnens karriereskridt.

Remco Evenepoel blev sidste år verdensmester i enkelstart for juniorer.