Det hollandske mandskab DSM er hårdt ramt af sygdom under Paris-Nice.

Og nu udgår danskeren Tobias Lund også, oplyser mandskabet på X.

Han er sammen med holdkammerat Nils Eekhoff ramt af sygdom, og derfor stiller begge ikke til start ved dagens 6. etape.

Det betyder, at holdet nu er nede på sølle tre ryttere, efter man har været hårdt plaget af sygdom.

Tobias Lund er færdig ved det franske etapeløb. Foto: Jasper Jacobs/AFP/Ritzau Scanpix

Tidligere udgik stjernen Fabio Jakobsen samt Julius van den Berg.

Lund har været godt kørende og sluttede 5. etape som nummer seks, mens Mads Pedersen igen blev slået på stregen.

»Tobias var ellers blevet bedre dag for dag, og i går fik han chancen for at køre spurten, hvor han var en af de hurtigste. Han har kørt et flot løb og igen taget et skridt i den rigtige retning, så det viser, at han er på rette spor og inde i en god proces,« siger DSM's sportsdirektør Pim Ligthart til TV 2 Sport.

Der restererer endnu tre etaper i løbet inklusiv dagens ræs, som du kan følge med i her på B.T.