En lille sål kan være forskellen. Den kan være afgørende. En lille forhøjning på et par centimeter, ja måske endda millimeter, der potentielt kan være forskellen på sølv og guld. På en fjerdeplads eller på en bronzemedalje.

Sålen kan have ændret Jakob Fuglsangs sæson. Det er svært at sige med sikkerhed, men danskeren har nærmest aldrig følt sig så godt tilpas på en cykel.

Det passer sjovt nok sammen med, at han har haft karrierens bedste forår: tredjepladser ved Amstel Gold Race og Tirreno-Adriatico, andenpladser i Strade Bianche og Flèche-Wallone og sejre ved Vuelta a Andalucia og især i monumentet Líège-Bastogne-Liège.

»Jeg har ændret lidt på de såler, som jeg har i skoene, hvor jeg tidligere havde en lille forhøjning på det højre ben, fordi det er lidt kortere end det venstre. Den er taget ud, fordi jeg hele tiden blev blokeret omme i nakken eller rygsøjlen. Og så tænkte jeg, at ømheden kunne have noget med de dér såler at gøre,« siger Jakob Fuglsang til B.T. Sporten.

Jakob Fuglsang har ændret sin kost, sin træning og sin... sål, frem mod foråret 2019, der har været karrierens mest succesfulde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang har ændret sin kost, sin træning og sin... sål, frem mod foråret 2019, der har været karrierens mest succesfulde. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg føler mig bedre tilpas på cyklen, end jeg har gjort de foregående år. Jeg synes, at jeg er mere afslappet i kroppen sådan helt generelt, end hvad jeg plejer at være.«

Søndag køres sidste etape af løbet Criterium du Dauphiné. Et løb, som Jakob Fuglsang vandt i 2017 og kan anses som en slags lille generalprøve på Tour de France, der starter 6. juli i år.

Indtil videre er Jakob Fuglsang godt med. Forud for løbets sidste etape, hvor alt bliver afgjort, ligger danskeren XXX (opdateres lørdag 17.00).

Fuglsang er blevet mere beslutsom. Han er også blevet ældre, men han har mere selvtillid. Det er nok svært at give den lille sål hele æren for de gode resultater og den medfølgende selvtillid, men den har sin aktie i Jakob Fuglsangs succesfulde forår.

»Jeg føler, at jeg kører med et større overskud. Resultaterne giver jo en tro på, at jeg kan lave flere gode eller store resultater. Det giver selvfølgelig også mere selvtillid,« fortæller Jakob Fuglsang.

»Jeg er blevet mere beslutsom, og jeg tør måske også bruge holdet noget mere. Sige, hvad mit mål for etapen er, og hvordan jeg synes, vi skal gøre det. Altså bruge mine holdkammerater og udnytte det at have holdet.«

En vigtig del af en cykelrytters karriere er at kende sin krop. Den skal plejes og vedligeholdes, og det kan være svært at finde den magiske formel, der får det hele til at gå op i en højere enhed. For hvad er den ideelle vægt, hvor meget skal man egentlig træne, og hvordan skal man spise for at kunne præstere optimalt?

Det er forskelligt fra rytter til rytter. Men Jakob Fuglsang er eksempelvis begyndt at planlægge, hvad han skal spise under et løb og hvornår.

Karrierens største sejr for Jakob Fuglsang: Liège-Bastogne-Liège. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Karrierens største sejr for Jakob Fuglsang: Liège-Bastogne-Liège. Foto: FABRICE COFFRINI

»Det har været vigtigt for mig at finde den balance (mellem at spise for meget og for lidt, red.) og finde ud af, hvordan jeg gør det rigtigt. Det har også betydet, at jeg kan træne hårdere. Kan du træne hårdere, bliver du bedre,« siger Jakob Fuglsang.

»Jeg har været god til at fylde depoterne rigtigt op efter træning, under træning og under og efter løb. Det tror jeg har været meget betydende for, at jeg kunne tage et lille step op. Et lille step, som kommer til at betyde meget for resultaterne.«

Det er især kulhydraterne, som Jakob Fuglsang har skruet hårdt op for, og han har fået en bedre fornemmelse af, hvor meget der skal til, før han får nok fedt, protein og så videre. Desuden kan han mere eller mindre regne sig frem til, hvor meget han skal spise. Med træning er det dog noget andet, fortæller Fuglsang.

»Om man overtræner eller ej, er en balancegang. Det er der ingen, der ved nøjagtigt. Hvis jeg træner mere, så er jeg færdig. Hvis jeg træner mindre, er jeg ikke på mit maksimale. Det er et spørgsmål om føling.«

Inden Jakob Fuglsang prøver kræfter med verdens største cykelløb, har han altså muligheden for at skabe endnu et stort resultat, når Criterium du Dauphiné slutter søndag.

Fredag var det faktisk tæt på at gå galt for danskeren, da han var en tur i asfalten efter et styrt. Men Fuglsang var hurtigt oppe igen og kørte videre, så han kom i mål med de øvrige favoritter.

Galt var det også ved at gå ved danskerens største sejr i 2019, da han var centimeter fra at styrte under de sidste kilometer ved Liège-Bastogne-Liège. Men balancen beholdte han, og minutter efter stod han på podiet og fejrede sin sejr.

Måske er det et tegn på, at 2019 er året, hvor heldet for alvor er med Fuglen.