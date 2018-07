Det er ikke for alvor blevet sommer, før lyden af summende helikoptere, sporadiske 'allez'-råb og beretninger om gotiske kirker fylder de danske tv-stuer. Og lørdag går det løs. Tour de France.

Og i år er der endnu flere argumenter for at droppe strandturen og i stedet smide legemet ind på sofaen. For 2018 kan blive året, hvor en dansker igen indtager podiet i Paris. Forventningerne til Astana-kaptajnen Jakob Fuglsang er ihvertfald enorme - både fra omgivelserne og hovedpersonen selv.

B.T. satte sig ned med Jakob Fuglsang til en snak om den gule trøje, familien og om at have et kæmpe pres hvilende på sig.

I modsætning til tidligere har du i år fået det, præcist som du vil have det. Du er holdets eneste kaptajn, og du er omgivet af danske hjælpere. Men medfølger der så ikke nærmest et krav om, at du så skal toppræstere i år?

»Det gør der helt sikkert. Der er store forventninger fra alle. Men jeg er blevet 33 år nu, og med tiden har jeg lært at sige til mig selv 'du kan kun gøre det bedste, du kan.' Og det vil jeg også forsøge i år. Jeg synes, jeg har forberedt mig godt, og optakten er gået, som jeg havde håbet. Og med mindre der sker et eller andet helt skævt, skal jeg kunne køre med helt fremme. Og altsååå...jeg skal bare sidde på cyklen og trampe i pedalerne. Jeg skal ikke tænke på, hvad der sker, hvis det ikke går. Og på hvad pressen nu skriver. Og på om jeg svigter folk, der forventer meget af mig. Når alt kommer til alt, er det ikke jer journalister, der sidder på cyklen. Og jeg tror ikke, at I selv kunne gøre det bedre, så derfor er jeg rolig omkring forventningerne.«

EPA/SEBASTIEN NOGIER Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere EPA/SEBASTIEN NOGIER Foto: SEBASTIEN NOGIER

Har forventninger førhen været med til at tynge dig?

»Lidt, ja. Men jeg har lært at håndtere det. Og i år mærker jeg en anden ro - også fordi jeg nu er den eneste kaptajn på holdet. Sidste år ramte jeg et niveau, hvor jeg kunne køre med de allerbedste...og også slå dem. Og det niveau har jeg genfundet, synes jeg. Jeg har en kæmpe tro på, at jeg kommer til at være med helt fremme i år.«

Når du har nu har fået det, som du vil have det - er det så ikke 'nu eller aldrig' for dig? Der er ingen undskyldninger.

»Selvfølgelig kan det være 'make it or break it' for mig i år. For det kan jo være, at Astana finder sig en ny kaptajn, hvis ikke jeg lever op til holdets eller sponsorens forventning. Men dermed ikke sagt, at en ny kaptajn automatisk leverer - Fabio Aru leverede jo stort set ingenting i de sidste to år, han var på holdet. Men det er klart, at hvis jeg gerne vil være Tour-kaptajn de næste par år, så skal jeg levere i år. Vino (Aleksandr Vinokourov, Astanas holdchef,red.) forlænger nok ikke, hvis jeg er langt fra de bedste. Men jeg forventer dog ikke at stå arbejdsløs, hvis Touren ikke bliver en succes. Jeg tror ikke, det er mit sidste skud i bøssen.«

Sidste år var du blandt feltets stærkeste, da du på 11. etape styrtede - og senere måtte udgå. Hvor svær var den skuffelse at fordøje?

»Selvfølgelig var jeg ærgerlig og bitter, og det var nedslående at få beskeden om, at jeg havde brud i albuen og i håndleddet. Men sket var sket - det nyttede ikke at græde snot over det. Jeg havde heldigvis fået noget ud af min form - jeg vandt Criterium du Dauphiné. Og jeg havde min nyfødte datter derhjemme, der kunne tage lidt af fokusset væk fra skuffelsen. Derudover stod det efter styrtet hurtigt klart for mig, at jeg med mine skader ikke kunne præstere, som jeg ville - og derfor var det en forholdsvis nem beslutning at sige 'ok, det her giver ikke mening længere. Jeg trækker mig.' Så klog er jeg trods alt blevet - jeg har før prøvet at køre Touren igennem som lirekassemand, og det tog efterfølgende lang tid at komme mig 100 procent.«

epa06696983 Danish rider Jakob Fuglsang of the Astana team in action during the third stage of the 72nd Tour de Romandie UCI ProTour cycling race, a time trial over 9.9km between Ollon and Villars near Huemoz, Switzerland, 27 April 2018. EPA/VALENTIN FLAURAUD Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere epa06696983 Danish rider Jakob Fuglsang of the Astana team in action during the third stage of the 72nd Tour de Romandie UCI ProTour cycling race, a time trial over 9.9km between Ollon and Villars near Huemoz, Switzerland, 27 April 2018. EPA/VALENTIN FLAURAUD Foto: VALENTIN FLAURAUD

Du nævner din datter. Hun blev født lige inden Tours-starten sidste år, og du havde nok ikke nået at forholde dig til far-rollen. Nu er der gået et år - hvad har det gjort ved dig, at du og din kone er blive forældre?

»Jeg ved godt, at lyder lidt mærkeligt, men et eller andet sted har det givet mig en tilfredsstillelse. Man finder pludselig en mening med det hele. Førhen var hele mit liv mere eller mindre at køre rundt på den cykel - målet med mit liv var nærmest at cykle fra et punkt til et andet. Nu er der kommet en lidt anden vinkel på. Og jeg tror egentlig, at det har været positivt for min karriere og for min udvikling som rytter og person. Det har gjort mig mere klar til at stå som kaptajn for et stort cykelhold i verdens største cykelløb. Det har givet mig hår på brystet og en tro på, at jeg har ret, og at jeg godt kan tillade mig at sige og mene noget. Det har jeg lært af at være blevet far. Jeg har fået en styrke, jeg ikke havde tidligere.«

Farmand Fuglsang er en stærkere rytter...

»Ja! Med alle de forventninger, der er til mig, er det fantastisk at kunne komme hjem til en lille grinende pige, som bare er glad lige meget hvad. Hun har været en succesoplevelse, som jeg ikke kunne få andre steder. Og hun er også blevet en faktor motivationsmæssigt. Når nu jeg bruger så lang tid ud på landevejen - væk fra hende - så skal det fandme også være det værd. Så måske yder jeg lige den ekstra indsats. Jeg vil også gerne gøre hende stolt, så hun en dag kan se videoer af hendes far, der gør det godt.«

Jakob Fuglsang og kongen LouLou Foto: Nils Meilvang Vis mere Jakob Fuglsang og kongen LouLou Foto: Nils Meilvang

Du har for nyligt skrevet en selvbiografi ('Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje'). Vi kender dig som en person, der værner om sit privatliv - har det været grænseoverskridende for dig at åbne mere op?

»Jeg var klar over, at i det øjeblik, hvor jeg sagde ja til at skrive en bog, blev jeg også nødt til at lukke lidt mere op for privatlivet. Ellers ville bogen ikke give mening, og jeg havde også en historie, jeg gerne ville fortælle. En historie, hvor folk kommer lidt tættere på, så man kan forstå de valg, jeg har foretaget i min karriere, hvordan livet som professionel rytter er, og hvordan jeg er kommet til, hvor jeg er. Folk skal vide, at det ikke har været en badeferie - det har været med hårdt arbejde, og det har kostet mig mange afsavn.«

Du bor ikke i Danmark - har du nogen fornemmelse af, hvor stor interessen er for dig derhjemme?

»Jeg har svært ved selv at forstå det. Jeg ved nok ikke, om jeg er sådan én, folk snakker om på gaden. Men i de seneste par år har jeg godt kunnet mærke - når jeg har været i Danmark - at der er kommet meget interesse, og at der er mange, der ved, hvem jeg er. Heldigvis har vi normalt en cykelhjelm og solbriller på, som vi kan gemme os under. Men går jeg en tur ned ad Strøget, er jeg ikke længere anonym. Derfor er jeg egentlig også glad for, at jeg ikke bor i Danmark til dagligt, men omvendt er det også fedt at blive bekræftet i, at man gør det godt, når man endelig er hjemme.«

Jakob Fuglsang triumferede i Criterium du Dauphiné sidste år AFP PHOTO / PHILIPPE LOPEZ Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Jakob Fuglsang triumferede i Criterium du Dauphiné sidste år AFP PHOTO / PHILIPPE LOPEZ Foto: PHILIPPE LOPEZ

Tilbage til Touren - historien viser, at Chris Froome er manden, der skal besejres. Det er vel muligt i år, når han nu også har kørt Giro d'Italia?

»Ja. Spørgsmålet er, om det ikke er for meget at køre fire Grand Tours i træk. Det tror jeg. Jeg tvivler på, at han kan holde niveauet. Men det er klart, at han stadig er én af dem, der skal besejres. Der er også andre - Richie Porte, Romain Bardet, Rigoberto Uran og et helt Movistar-hold med Mikel Landa, Alejandro Valverde og Nairo Quintana. Men jeg skal bare koncentrere mig om Jakob Fuglsang.«

Og her til sidst - hvad er Jakob Fuglsangs personlige målsætning i årets Tour?

»Det kunne være mange ting. En etapesejr eller to kunne også være et mål. Men ellers er målet at være med til at kæmpe om podiepladser. Det vil skuffe mig, hvis jeg er langt fra det. Jeg er tilfreds, hvis jeg er med i kampen om podiet - og forhåbentlig også ende der.«