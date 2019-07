Aldrig før har Jakob Fuglsang set så god ud frem mod Tour de France.

Den 34-årige dansker har haft en blændende sæson med sejre i bl.a. Liège-Bastogne-Liège og Criterium du Dauphiné. Det er nu, hvis Fuglsang skal nå en absolut topplacering i Tour de France.

B.T. har besøgt Astana-rytteren i Monaco op til Tour-starten. Kom med ind under huden på Danmarks største cykelstjerne.

Sæsonen

Karrierens bedste?

»Ja, det synes jeg. Sejren i Liège var lige det sidste, der gjorde, at denne her sæson indtil videre har været min bedste til dags dato.«

Hvorfor lykkes det lige i år?

»En eller anden gang skal den jo komme. Jeg har haft en super vinter, jeg er blevet ældre, jeg har fået styr på nogle ting og er blevet klogere. I forhold til mig selv, min kost, min cykel, min træning og så videre. De ting går op i en højere enhed og har indtil videre mundet ud i et år, hvor det har spillet for mig personligt og for holdet.«

Dit livs form?

»Det ved jeg ikke. Men jeg føler, at det går godt. Tallene er gode. Både når jeg stiller mig op på vægten, og når jeg træder i pedalerne. Det, sammen med den følelse jeg har efter træning og løb, gør, at jeg egentlig føler mig i mit livs form.«

Er du en af verdens bedste cykelryttere lige nu?

»Jeg har lidt svært ved selv at sige, at jeg er en af verdens bedste. Jeg er stadig lidt dansk, jyde og beskeden. Men hvis du kigger på verdensranglisten for i år, har jeg været en af verdens bedste sammen med Julian Alaphilippe og måske også Primož Roglic. Det er jeg godt klar over. Man ligger ikke i toppen, hvis ikke man er en af verdens bedste.«

Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. SPECIAL B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. SPECIAL B.T. Foto: Bax Lindhardt

Træning og kost

Hvad har du ændret?

»Jeg spiser mange flere kulhydrater end tidligere. Jeg er også mere bevidst om, hvornår jeg fylder på med kulhydrater, og hvor meget der skal til for at kunne træne maksimalt dagen derpå og i løb. Jeg har også en specifik plan for, hvad jeg skal spise og hvornår i løbene: Eksempelvis to barer i den første time, tre riskager i anden, i tredje time skal jeg spise det her og drikke en dunk med sukkervand. Det gør, at jeg får fyldt maksimalt på i forhold til hvor meget, jeg egentlig kan optage. Det gælder om hverken at spise for meget eller for lidt.«

Hvordan er en almindelig dag med træning?

»Som regel står vi op, når Jamie (Jakob Fuglsangs datter, red.) melder sig. Heldigvis er det omkring klokken 7. Og så laver jeg morgenmad, gerne havregrød. Så får jeg noget med noget bund i og en masse frugt. Senere begynder jeg stille og roligt at gøre mig klar, medmindre jeg har en aftale om at skulle ud og køre med nogen. Alt mellem klokken 9 og 10 plejer jeg at rulle afsted, alt efter vejret. Så kører jeg to-syv timer.«

»Kører jeg syv, forsøger jeg at komme ud i god tid, for syv timer på cyklen betyder oftest, at det tager syv en halv eller otte timer at komme gennem dagens træning, hvis man medregner et enkelt kaffestop og mister lidt tid hist og pist. Så er det hjem og få en proteinshake, og bagefter tager jeg et bad og får en smule at spise, alt efter hvor sent det er.«

»Og så plejer vi at spise aftensmad alle tre omkring 18-18.30, inden Jamie bliver lagt i seng. På de dage, jeg ikke træner så lang tid, kan der være tid til at få ordnet nogle ting: Indkøb, aftaler og lignende. Om aftenen står den på afslapning på sofaen. Svare på mails og andre ting, der skal svares på, og så i seng omkring klokken 23.«

Touren

Hvor presset har du følt dig op til Touren de andre år i forhold til i år, hvor din sæson allerede er en succes?

»Jeg har egentlig ikke følt mig presset. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det lidt stressende at være kaptajn op til Touren, også selv om man har kørt godt lige inden. Der vil altid være noget i baghovedet, som skaber et pres. I år tror jeg, at jeg kan tage det lidt mere roligt, fordi jeg har kørt det forår, jeg har. Men man er ikke bedre end sit sidste resultat, og der vil være pres på igen, når jeg kommer til Touren. Egentlig synes jeg, at jeg præsterer ret godt under pres. Det skal selvfølgelig ikke blive for meget og blive til stress.«

Har du nogensinde haft bedre forudsætninger for at skabe et resultat end nu?

»Det tror jeg ikke. Nu må vi se, hvordan Tour-holdet bliver, men jeg tror ikke, at jeg har haft et bedre hold og et bedre setup. Jeg har nok heller aldrig haft en bedre fornemmelse og forberedelse end den, jeg har i år. Jeg tror på, at i år bliver et godt år.«

Jakob Fuglsang inden en træning i Belgien. Foto: JOHANNA GERON Vis mere Jakob Fuglsang inden en træning i Belgien. Foto: JOHANNA GERON

Kan du vinde?

»Ja, det kan jeg formentlig godt. Alle, der stiller til start, har en chance. Oscar Pereiro vandt jo et år, fordi han kom med i det rigtige udbrud. Jeg går ikke ind til Touren med idéen om, at jeg kan vinde, men at jeg kan køre med om podiet. Eller i hvert fald top-5, hvis det flasker sig og jeg har den smule held, der skal til. Så tror jeg på, at det kan lade sig gøre.«

Har du nogensinde tænkt, at Tour de France og Jakob Fuglsang er et ulykkeligt ægteskab?

»Nej, egentlig ikke. Jeg har tænkt på, om det var det rigtige at satse på Touren igen og igen. Men der har jeg ladet holdet tale, og de ville gerne have, at jeg er kaptajn igen i år. Det er jo ikke en chance, jeg siger nej tak til. Derudover har jeg forsøgt at planlægge mine sæsoner, så alt ikke handler om Touren, men også om at have et godt forår. En god form i foråret gør det nemmere at finde en god form op til Touren og giver lidt andet at satse på.«

Vil du helst blive nummer fire uden etapesejre eller blive nummer 30 og vinde en etape?

»Åh, det var en svær én. Kan vi ikke sige... Ja, nja… Ej, jeg tror, at jeg ville tage nummer fire så. Så tror jeg alligevel, at jeg ville tage hjem med følelsen af at have været lidt mere med i cykelløbet. Ellers skal jeg vinde tre etaper og blive nummer 30, så kan jeg godt godtage den.«

Familie

Hvor meget beundrer du din hustru, Loulou, for den måde, hun ofrer sig på for jeres familie og din karriere?

»Selvfølgelig beundrer jeg hende meget for, at hun bakker mig så meget op og støtter mig. Jeg er meget taknemmelig for, at hun finder sig i alt det. Det er ikke alle, der ville gøre det. Vores liv og hverdag er jo meget sporet ind på, hvad jeg skal. Hvad der er godt for mig og min cykelkarriere.«

»Hun skal helt sikkert synke dybt engang imellem for at acceptere det. Og så lever hun næsten halvdelen af året som alenemor til Jamie uden bedsteforældre lige om hjørnet, som kan hjælpe. Hun har det ikke nemt.«

Får du nogensinde dårlig samvittighed?

»Ja, men på jeg forsøger altid at yde mit maksimale, så vi i det mindste får noget ud af det i det lange løb. Forhåbentlig har hun også et godt liv, selvom det er med mange afsavn, og hun ofrer sig. Det står forhåbentlig kun på i nogle år endnu, og så er vi i hvert fald sikret økonomisk, så vi kan tage den lidt mere med ro. Til den tid kan hun få plads og gøre, hvad hun har lyst til. Så bliver jeg hjemme og passer børn.«

Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang, dansk cykelrytter der kører for Astana Pro Team. Fuglsang bor i Monaco sammen med sin kone Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Bax Lindhardt

Hvad betyder det for din karriere med et trygt hjem og dine to piger (hustru Loulou og datter Jamie, red.)?

»Det betyder meget at have opbakning hjemmefra. Det giver ro, når jeg er til løb. Så kan jeg koncentrere mig om at cykle, fordi jeg ved, at de har det godt, de to. Loulou er en stærk dame. Hun han klare det meste.«

Jakob

Hvordan er det at være en international stjerne, når man af natur er lidt introvert?

»Jeg oplever det ikke selv sådan. Jeg er stadigvæk mig selv, min hverdag går videre, jeg har min familie og venner. Det er stadigvæk de samme, og det afhænger ikke af hvor mange cykelløb, jeg vinder, eller hvor stærkt jeg kører. Men jeg tror også, at det er fordi, jeg ikke bor i Danmark, at jeg ikke oplever det på samme måde.«

»Jeg får ikke inputs fra danskerne, som er dem, der følger mig mest. Jeg var i Danmark efter Liège. Der kunne jeg godt mærke, at der var sket noget. Flere kom til mig på gaden og ville snakke eller sige tillykke end tidligere. Der var allerede kæmpe opmærksomhed efter OL, men i og med at jeg ikke har min dagligdag i Danmark, hvor fokus helt sikkert er størst, så oplever jeg det ikke på samme måde.«

Savner du nogensinde at blive mødt som Jakob og ikke Fuglsang?

»Jeg synes, at jeg altid forsøger at være mig selv og være Jakob – ikke være Fuglsang. Jeg vil give et billede af mig, som jeg nu engang er. Selvfølgelig øser jeg ikke bare ud af alt, for jeg ved godt, at jeg skal være påpasselig. Der er mange, der gerne vil profitere af mig. Men ellers tror jeg generelt på det bedste i folk. Jeg er måske lidt naiv nogle gange, hvad det angår.«