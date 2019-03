Hele otte danske ryttere er til start i Tirreno-Adriatico, der begynder onsdag i Italien.

Det har været småt med dansk deltagelse i de seneste udgaver af det store etapeløb Tirreno-Adriatico, men det bliver der ændret på i år.

Når løbet onsdag bliver skudt i gang med en 21,5 kilometer lang holdtidskørsel i Lido di Camaiore, er der hele otte danske ryttere til start. Sidste år var der to danskere i feltet og året før blot en enkelt.

Størst mulighed for at gøre sig gældende i klassementet har formentlig Jakob Fuglsang, der stiller op som kaptajn for Astana og viste fin form med en andenplads i Strade Bianche i lørdags.

Hos Sunweb står Søren Kragh Andersen foran et comeback, efter at sygdom har holdt ham ude af flere store forårsløb.

Jakob Fuglsang blev i lørdags slået af Julian Alaphilippe på de sidste meter af Strade Bianche. De to ryttere mødes igen i Tirreno-Adriatico, der begynder onsdag. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Vis mere Jakob Fuglsang blev i lørdags slået af Julian Alaphilippe på de sidste meter af Strade Bianche. De to ryttere mødes igen i Tirreno-Adriatico, der begynder onsdag. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Fynboen er udset som hjælper for klassementhåbet Tom Dumoulin på et tempostærkt hold, der vil køre med om sejren i onsdagens tidskørsel.

Michael Valgren (Dimension Data) skal jagte etapesejre og afpudse formen inden forårsklassikerne, mens Michael Mørkøv på Quick-Step som sædvanlig skal sørge for, at sprinteren Elia Viviani bliver kørt i stilling i spurterne.

Det belgiske storhold, der også har Kasper Asgreen med til Italien, ser muligheder for at blande sig i kampen om den samlede sejr i et løb, der ikke byder på de mest frygtindgydende bjergudfordringer.

»Ruten er anderledes end i de tidligere år uden en lang opstigning, der favoriserer rene klatrere.«

»Det betyder, at vi vil se andre ryttere blande sig i kampen om den samlede sejr,« siger en af Quick-Steps sportsdirektører Davide Bramati i en pressemeddelelse.

De øvrige danskere til start er Mads Pedersen (Trek), Mads Würtz Schmidt (Katusha) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott).

Løbet bliver kørt over syv etaper og slutter tirsdag i næste uge.

/ritzau/