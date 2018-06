Pascal Ackermann vandt 2. etape i Criterium du Dauphiné, hvor Michal Kwiatkowski mistede førertrøjen i styrt.

Det sluttede dramatisk, da 2. etape blev afviklet i cykelløbet Criterium du Dauphiné. Efter 180,5 kilometer endte det hele i en spurt, hvor tyske Pascal Ackermann (Bora) kom først over målstregen.

Men finalen vil også blive husket for, at den gule førertrøje styrtede med under en kilometer tilbage.

Den bar polakken Michal Kwiatkowski (Sky), men det eventyr sluttede brat med styrtet. Han fik dog kæmpet sig i mål efter feltet.

Da havde Ackermann spurtbesejret nordmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), der måtte nøjes med andenpladsen.

Michal Kwiatkowski pådrog sig nogle skrammer, da han styrtede under 2. etape af Criterium du Dauphine. Foto: PHILIPPE LOPEZ Michal Kwiatkowski pådrog sig nogle skrammer, da han styrtede under 2. etape af Criterium du Dauphine. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Det eneste danske islæt i løbet, Michael Valgren (Astana), forsøgte at spurte med, men klemte sig ikke ind blandt de forreste.

»Jeg forsøgte, men jeg kunne ikke spurte ordentligt, så det blev hverken fugl eller fisk,« siger Valgren til TV2 Sport.

Danskerens holdkammerat Nikita Stalnov fra Kasakhstan kæmpede heroisk på de sidste kilometer for at holde sig foran feltet.

Han var den sidste mand fra et tidligere udbrud, men med omkring en kilometer tilbage blev han slugt af feltet, der var anført af Mitchelton-holdet.

Holdet fik bonus ud af arbejdet, da holdets Daryl Impey blev ny mand i den gule førertrøje, efter han var blevet nummer tre på etapen.

Onsdag går etapeløbet ind i en ny fase med et holdløb, hvorefter rytterne skal ud på fire bjergetaper, der alle har mål opad.

/ritzau/