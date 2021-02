Sæsonens første World Tour-cykelløb har fået en kedelig begyndelse.

Det belgiske cykelhold Alpecin–Fenix har trukket sig fra UAE Tour efter en positiv coronaprøve hos en af holdets ansatte.

Dermed er løbets førende rytter - den hollandske verdensstjerne Mathieu van der Poel - også ude af løbet.

»Vi kan bekræfte, at vi trækker os fra løbet (...) Lige nu er sikkerheden for alle involverede vores førsteprioritet,« meddeler holdet på Twitter.

Beslutningen er truffet i samråd med løbsarrangøren for at sikre, at boblen omkring UAE Tour ikke bliver bragt i fare af smitten.

Årets første stor cykelløb har ellers gjort en enorm indsats for at holde pandemien på afstand.

Men en hermetisk lukket boble til rytterne og flere privatfly, der skulle transportere atleterne sikkert til ørkenstaten, var ikke nok.

Den positive test blev foretaget søndag aften, og det drejer sig altså om en ansat på Alpecin–Fenix og ikke en af rytterne.

Nu skal hele mandskabet i isolation og i de kommende dage gennemgå flere tests for at begrænse potentiel smitte.

Mathieu van der Poel vandt søndagens vilde vinddrama, hvor flere favoritter blev sat tidligt på etapen.

Det gjorde han foran David Dekker og Michael Mørkøv, og dermed overtager danskeren nu for en stund løbets samlede andenplads.

Etapeløbet i Forenede Arabiske Emirater varer i syv dage og byder mandag på en flad enkeltstart.

Sidste års udgave af løbet blev også påvirket af pandemien. Dengang blev det aflyst med to etaper tilbage og efterfølgende var flere hold fanget på et hotel i flere uger.