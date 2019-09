Ecuadorianeren Richard Carapaz skifter til Team Ineos til nytår og har fået en treårig kontrakt.

Team Ineos har sikret sig en dygtig bjergrytter til at hjælpe holdet mod nye triumfer i 2020.

Tirsdag har holdet offentliggjort, at man har skrevet kontrakt med vinderen af årets Giro d'Italia, Richard Carapaz fra Ecuador, fra næste sæson.

Den 26-årige klatrer har fået en treårig kontrakt og skifter fra det spanske Movistar-hold.

- Jeg føler, at det her er en fantastisk mulighed for, at jeg kan fortsætte min udvikling og vokse som rytter ved at arbejde med et hold, som bliver ved med at blive stærkere hvert eneste år, siger Carapaz til teamineos.com.

Ineos, som tidligere hed Team Sky, har vundet syv af de otte seneste udgaver af Tour de France - senest ved stortalentet Egan Bernal denne sommer.

Holdchefen hos Ineos, Dave Brailsford, er sikker på, at Carapaz rummer endnu mere, end han allerede har vist.

- Han er uden tvivl en dygtig klatrer, men han er også meget alsidig, som han viste i Giroen tidligere i år.

- Han er fortsat relativt ung, og jeg er ikke i tvivl om, at han kan udvikle sig og forbedre sig endnu mere hos Team Ineos, siger Brailsford.

Hos Ineos kommer han til at køre sammen med tre Tour de France-vindere i skikkelse af Chris Froome, Geraint Thomas og Egan Bernal.

/ritzau/