En gråzone.

Det er, hvad midlet ketones bevæger sig i, hvis man spørger chefen for Det Hollandske Antidoping-agentur, Herman Ram.

»Det er et lovligt supplement, men samtidig ved vi for lidt om de mulige konsekvenser for helbredet,« siger han ifølge den hollandske avis, De Limburger.

»Det er en gråzone. Det er ikke på dopinglisten, men hvis vi modtager spørgsmål fra atleter, anbefaler vi dem ikke at bruge ketones.«

Danske Jonas Vingegaard kører for Jumbo-Visma. Her fejrer han en sejr ved Polen Rundt i fjor. Foto: GRZEGORZ MOMOT Vis mere Danske Jonas Vingegaard kører for Jumbo-Visma. Her fejrer han en sejr ved Polen Rundt i fjor. Foto: GRZEGORZ MOMOT

Flere af de professionelle hold på cykelsportens øverste hylde, World Touren, benytter sig af midlet, og et af mandskaberne er det hollandske storhold Jumbo-Visma.

Under Tour de France i 2019 annoncerede holdets boss, Richard Plugge, at Jumbo Visma-benytter sig af midlet. Det gør antidopingchefen Ram utilpas, selvom midlet teknisk set er lovligt.

Oprindeligt var ketones designet til soldater i slagmarken, da det en ketonisk diæt gør, at kroppen begynder at forbrænde fedt i stedet for kulhydrater.

Til gengæld er det svært at påvise den præcise virkning i forbindelse med cykelsporten, da resultaterne af diverse undersøgelser stikker i mange forskellige retninger. Flere hold på World Touren har besluttet sig for ikke at bruge det grundet uvisheden omkring påvirkningen på rytternes helbred.