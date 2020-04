De har siddet urokkeligt på Tour de France-tronen i de seneste fem år, men i år må cykelfans forberede sig på, at verdens største cykelløb bliver uden kæmpestjernerne Egan Bernal, Chris Froome og Geraint Thomas.

I hvert fald slår Team Ineos-chef Dave Brailsford fast, at holdet INGEN chancer tager i forhold til coronavirussen.

Hvis der er den mindste sundhedsrisiko forbundet med deltagelsen i det rykkede Tour de France, som skal køres fra 29. august til 20. september, vil det britiske storhold trække tropperne.

»Hvis vi finder det nødvendigt, er vi klar til at trække holdet. Vi vil holde øje med, hvordan situationen udvikler sig - ligesom vi gjorde i Paris-Nice,« siger holdchef Dave Brailsford til The Guardian.

Geraint Thomas, Chris Froome og Egan Bernal fra Team Sky - det nuværende Team Ineos. Foto: BENOIT TESSIER

Han kalder beslutningen om Team Ineos’ forholdsregler for ‘fornuftig og ansvarlig’.

Team Ineos var blandt de første professionelle mandskaber til at lukke ned for deltagelsen i cykelløb, da covid-19 for alvor fik sit tag i Europa i marts.

Allerede i begyndelsen af marts trak holdet sig fra løb som Strade Bianche, Milan-San Remo, Tirreno-Adriatico - som alle senere blev aflyst - samt Paris-Nice, der blev færdiggjort i en decimeret udgave.

Tidligere på ugen proklamerede den franske præsident, Emmanuel Macron, at alle større begivenheder i Frankrig er aflyst indtil midten af juli. Det fik onsdag Tour de France-ledelsen i ASO til at udskyde den såkaldte grand depart i Nice til den 29. august.

Er det den rette beslutning at gennemføre Tour de France 2020?

Men beslutningen om at gennemføre Tour de France har fået førende sundhedseksperter til at ryste på hovedet.

»Jeg ved, at det er en svær beslutning at træffe, men arrangøren har intet valg. Det eneste fornuftige er at aflyse årets udgave,« siger Devi Sridhar til Cycling News.

Den amerikanske forsker, der er tilknyttet universitetet i Edinburgh, rådgiver den skotske regering i kampen mod coronavirus, og hun har kaldt afholdelsen af Tour de France for ‘en potentiel katastrofe’.

»Arrangøren er nødt til at holde ulemperne op imod fordelen. Tusinder af mennesker fra hele verden, der samler sig og flytter rundt fra by til by – det er præcis sådan et sted, en virus kan trives. Det er en opskrift på en katastrofe,« siger Devi Sridhar.