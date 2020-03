Cykelløbene Milano-Sanremo og Tirreno-Adriatico, der skulle være kørt senere i marts, er blevet aflyst.

Det meddeler arrangørerne på Milano-Sanremos hjemmeside.

RCS Sports, der står for løbene, kan for nuværende ikke garantere sikkerheden i forbindelse med cykelløbet i forhold til udbruddet af coronavirus, og derfor er man nødsaget til at aflyse det.

Det gælder løbene:

Strade-Bianche (7. marts - var allerede aflyst tidligere)

Tirreno-Adriatico (11.-17. marts)

Milano-Sanremo (21. marts)

Il Giro di Sicilia (1.-4. april)

RCS Sports arbejder i stedet på at finde ny tidspunkter til cykelløbene, og det går de i dialog med Den Internationale Cykelunion (UCI) om i den kommende tid.

Før fredagens aflysninger af løbene så det allerede ud til, at det ville blive cykelløb decimeret for mange af de store stjerner.

Hold som Movistar, Team Ineos, Team Jumbo-Visma, Astana og Mitchelton-Scott havde allerede meldt ud på forhånd, at de droppede en række cykelløb i de kommende uger.

/ritzau/