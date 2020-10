Den nu tidligere verdensmester Mads Pedersen (Trek) slog torsdag til i en massespurt i BinckBank Tour.

Danskeren kørte først over målstregen og hentede sejren på 3. etape.

På opløbsstrækningen overhalede han på de sidste meter belgieren Jasper Philipsen (UAE) og Pascal Ackermann (Bora) fra Tyskland.

Ackermann åbnede spurten, men kunne ikke holde den stærke dansker bag sig.

Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Foto: KENZO TRIBOUILLARD

I den samlede stilling deler Mads Pedersen førstepladsen med Jasper Philipsen, inden der fredag venter en enkeltstart over otte kilometer.

Etapeløbet, der er blevet ramt af skærpede corona-restriktioner i Holland, slutter lørdag med en 185 kilometer lang etape.

Tirsdag blev løbets oprindelige enkeltstart aflyst, men der er i stedet blev indlagt en ny tidskørsel fredag.

Mads Pedersen, der sidste år blev verdensmester, stillede ikke op ved dette års VM, da en kuperet rute i Italien ikke levnede ham mange chancer for at forsvare VM-trøjen.

I stedet for at køre VM i weekenden drog Mads Pedersen til BinckBank Tour, hvor danskeren vurderede, at der var større chance for at gøre sig gældende.

BinckBank Tour er et hollandsk-belgisk etapeløb, der er en del af World Touren.