Cykelholdet Astana har fremlagt planer for 2019.

Det skete på et pressemøde søndag, hvor Jakob Fuglsang fik en hovedrolle.

Her blev det nemlig offentlggjort, at Jakob Fuglsang igen bliver kaptajn, Tour de France i 2019 afvikles. Han havde samme rolle under årets Tour de France.

Jakob Fuglsang skuffede ellers ved dette års Tour de France, hvor det blev til en 12. plads. Inden havde Jakob Fuglsang nemlig meldt en klar målsætning ud om en top 5-placering ud, mens hans chef Alexandre Vinokourov snakkede om en podieplads.

At the press conference on the Media Day in Altea, the general manager of #AstanaProTeam Alexandr Vinokurov announced the main goals of the team: @giroditalia for @SupermanlopezN, @LeTour for @jakob_fuglsang and more attention on Ardennes classics for @AlexeyLutsenko3 pic.twitter.com/90zp5jSmlD — Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 16, 2018

Af den grund var det af mange forventet, at stortalentet Miguel Angel Lopez skulle indtage rollen som kaptajn under sommerens løb i Frankrig.

Sådan bliver det dog ikke. I stedet skal Miguel Angel Lopez være kaptajn under Giro d'Italia, som køres i maj og starten af juni i det nye år.

Jakob Fuglsangs hidtil bedste placering ved Tour de France var i 2013, hvor det blev til en 7. plads.

Tour de France køres fra den 29. juni til 21. juli.