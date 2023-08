VM plejer at være en livret for de danske cykelryttere.

Men i år bliver den skotske haggis-servering af et løb i Glasgow noget helt anderledes, end det vi er vant til.

At tæmme det vanvittige kaos ved et verdensmesterskab er ellers en dansk spidskompetence, men i år er omstændighederne så anderledes, at der er et stort spørgsmålstegn få timer før løbets start søndag morgen.

Sådan lyder det fra den danske lejr kort før VM-starten.

Landstræner Anders Lund har igen et yderst kampstærkt hold med til VM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det er atypisk i år, at det ligger lige efter Tour de France,« fortæller landstræner Anders Lund om løbet, der som regel ligger sidst i september.

»Der har været meget snak om, hvad det betyder. Og vi ved det dybest set ikke. For det er ikke en form, vi har prøvet før i VM-sammenhæng.«

Til gengæld mener han, at årets VM kan sammenlignes lidt med, at rytterne som regel kommer til VM fra Vuelta a España og skal vænne sig til at køre endagsløb igen.

Men de særlige forhold gør ikke noget ved de danske ambitioner.

Danske VM-resultater 2018: 7.-plads til Michael Valgren

2019: Mads Pedersen bliver verdensmester

2020: Jakob Fuglsang bliver nummer fem

2021: Michael Valgren snupper bronzemedaljen

2022: Mattias Skjelmose bliver nummer 10

Den erklærede målsætning for vores landshold er at hive en medalje med hjem efter fem udgaver af VM, hvor der altid har været en dansker i top 10 ved det prestigefulde endagsløb.

I år er Kasper Asgreen og Mads Pedersen Danmarks to kaptajner.

»Jeg tror, at det, man så den sidste uge i Tour de France, er ting, man kan tage med ind i løbet søndag,« siger Anders Lund.

»Overordnet set kommer vi med et virkelig stærkt og formstærkt hold, som har en god balance i forhold til rollefordeling, og hvad folk kan byde ind med.«

Mads Pedersen vandt sensationelt VM i 2019. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Ruten på 271,1 kilometer starter i Edinburgh og afsluttes med 10 brutale omgange på 14 kilometer i Glasgow.

Her er Danmark en af de absolutte favoritnationer sammen med Belgien.

»Vi har gode chancer for at lave medaljer og køre med om sejren. Hvilket det her hold fuldstændig også er et tydeligt bevis på,« lyder det fra Anders Lund.

Svaret får vi søndag eftermiddag.

Foruden Mads Pedersen og Kasper Asgreen stiller Danmark op med Magnus Cort, Søren Kragh Andersen, Mattias Skjelmose, Michael Mørkøv, Mikkel Honoré og Mikkel Bjerg.