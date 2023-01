Lyt til artiklen

Danskerne får en ny cykel-ekspert på skærmen.

Asbjørn Kragh Andersen er ny mand på Warner Bros. Discoverys kanaler, efter han selv stoppede den aktive cykelkarriere i oktober.

»Jeg glæder mig virkelig meget til at opleve cykelsport fra den anden side af skærmen og på den måde få en anden indgangsvinkel til sporten. Jeg er meget begejstret for at blive en fast del af Discovery-holdet, og jeg håber, jeg kan bidrage med min insiderviden fra pelotonen. Jeg ser meget frem til at dække en masse af det fremragende cykelløb, der bliver vist på Warner Bros. Discoverys kanaler,« siger han.

Asbjørn Kragh Andersen er storebror til Søren Kragh Andersen og kørte de sidste fire år af sin karriere for Team DSM, der tidligere har heddet Team Sunweb.

»Asbjørn kommer direkte fra det professionelle cykelfelt og ind som ekspert hos os. Han kender gamet fra den absolut øverste hylde og har kæmpet om positionerne med de største ryttere i verden. Asbjørn skal både kommentere cykelløb og agere ekspert i vores talrige programmer rundt om cykelsporten,« siger Søren Klæstrup, sportschef hos Warner Bros. Discovery.

Den 30-årige dansker havde ikke en god afsluttende sæson, for han gennemførte ikke et eneste løb i 2022.