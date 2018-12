Michael Valgren havde en stor 2018-sæson og ser selv sejren i Amstel Gold Race som højdepunktet.

Michael Valgren sad i et fly mod Australien, da Danmarks Cykle Union (DCU) fredag aften kårede ham som Årets Cykelrytter i forbindelse med et nytårsstævne i Ballerup Super Arena.

Den nybagte Dimension Data-rytter indleder allerede den nye sæson midt i januar med det australske etapeløb Tour Down Under, og derfor var han ikke selv til stede for at modtage prisen.

Inden han begav sig ud på den lange flyrejse, havde han dog nået at modtage det glade budskab om, at kollegerne for anden gang havde valgt ham som sæsonens bedste dansker.

- Det er faktisk endnu federe at vinde prisen for anden gang, fordi det bekræfter mig i, at min udvikling er fortsat, siger Michael Valgren.

Da han i 2014 for første gang modtog prisen, skete det på baggrund af en DM-titel og en samlet sejr i PostNord Danmark Rundt.

I år skulle der dog ekstraordinært store resultater til at vinde, fordi en lang række danskere har markeret sig på den store scene.

Således var Paris-Tours-vinderen Søren Kragh Andersen og Flandern Rundt-toeren Mads Pedersen end ikke blandt de fem nominerede.

- I dansk cykelsport er der mange unge talenter, der har lavet flotte resultater i år, og det er store navne, jeg har slået, konstaterer Michael Valgren.

To gange kørte han først over en målstreg, og begge gange skete det i store internationale endagsløb.

Han indledte med at vinde Omloop Het Nieuwsblad i februar og overgik sig selv med sejren i klassikeren Amstel Gold Race i april.

- Når jeg ser tilbage på sæsonen, er det Amstel-sejren, der vægter højest. Jeg ramte en dag, hvor jeg var rigtig stærkt kørende og er meget glad for måden, jeg kørte løbet på.

- Men jeg husker også min indsats ved VM. Selv om det ikke blev til en sejr, er jeg meget tilfreds med, at jeg kunne være med på så hård en rute.

- Det giver blod på tanden til fremtiden, og VM bliver et stort mål for mig i den nye sæson, siger Michael Valgren.

De øvrige nominerede til prisen som Årets Cykelrytter var Amalie Dideriksen, Magnus Cort, herrernes 4000-meter-hold og Mikkel Bjerg.

/ritzau/