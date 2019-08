Anders Lund så et dansk U23-hold, der kæmpede for hinanden på vejen mod Niklas Larsens sølvmedalje ved EM.

De danske U23-ryttere hentede lørdag den fjerde danske medalje ved EM i Holland.

I landevejsløbet lykkedes det Niklas Larsen at tage sølv efter italienske Alberto Dainese, der var hurtigst i en massespurt.

Landstræner Anders Lund kunne se sine seks ryttere arbejde hårdt for hinanden gennem hele dagen i barsk blæsevejr på vejene i og omkring byen Alkmaar.

- Jeg er rigtig glad. Selvfølgelig drømmer man om at stryge helt til tops, og at Niklas havde vundet spurten, når det er så tæt på, og det endte i en samlet spurt.

- Set over hele dagen er jeg stolt over deres præstationer, siger Anders Lund til TV2 Sport.

Længe lå norske Jonas Iversby Hvideberg og italienske Alexander Konychev i udbrud, og det var primært danskerne, der forrest i feltet arbejdede for at holde snor i frontduoen.

Mathias Norsgaard Jørgensen forsøgte på et tidspunkt at køre op til de to førende, men måtte give op.

Selv om Mikkel Bjerg havde slidt og brugt mange kræfter, så forsøgte han ihærdigt at skrue tempoet op i feltet. Han viste undervejs sin tydelige frustration over den manglende hjælp fra de øvrige nationer.

Da det omsider lykkedes at hente Alexander Konychev med 1,5 kilometer til målstregen, satte Andreas Stokbro Nielsen et hårdt tempo.

Stokbro forsøgte at trække Niklas Larsen frem til sejr, og det var lige ved at lykkedes, men italienske Alberto Dainese kom blæsende bagfra og tog EM-sejren.

Landstræner Anders Lund så en stor offervilje fra de danske rytteres side.

- De gjorde, hvad der skulle til med den rigtige intensitet og attitude. De var så generøse med kræfterne.

- De ville køre cykelløb og var ikke bange for at dø med skoene på, og det blev meget spændende i finalen, siger Lund til TV2 Sport.

Torsdag vandt Johan Price-Pejtersen EM-guld i U23-rytternes enkeltstart, mens Rasmus Bjerg tog sølv.

Og Kasper Asgreen snuppede EM-sølv i mændenes enkeltstart, der også blev kørt torsdag.

Senere lørdag køres kvindernes eliteløb, mens det søndag gælder mændene.

/ritzau/