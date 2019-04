Kasper Asgreen viste stor styrke gennem hele søndagens Flandern Rundt, hvor han tog andenpladsen.

Michael Valgren (Dimension Data), Søren Kragh (Sunweb), Mads Pedersen (Trek) og Magnus Cort (Astana) var alle nævnt som de danske bud på en topplacering i søndagens Flandern Rundt.

Men i stedet blev det andenårsprofessionelle Kasper Asgreen, der i sit første Flandern imponerede ved at køre i mål som nummer to.

Kun Education First-italieneren Alberto Bettiol kørte før over stregen.

- Det er helt fantastisk. Vi kørte ellers cykelløb hele dagen. Så at kunne slutte af med at stå på podiet i mit første Flandern Rundt. Det er jeg virkelig stolt af, siger Asgreen.

Quick-Step råder over nogle af verdens bedste klassikerryttere. Men det blev hverken Zdenek Stybar, Bob Jungels, Philippe Gilbert eller Yves Lampaert, der skaffede en podieplacering søndag.

- Når man sidder i finalen, så får man også lov til at køre. Det er det fede ved at køre på dette hold. Det er kæmpe stort for min karriere, at jeg laver det her resultat i dag, siger Kasper Asgreen.

Flandern Rundt er det største belgiske cykelløb og det andet ud af fem monumenter i cykelkalenderen.

