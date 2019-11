Der ventede Alexander Kristoff noget af en overraskelse, da han for en måned siden åbnede sin Facebook.

Siden, som han bruger til at dele cykelbilleder, var nemlig blevet hacket.

Og udover billeder af Kristoff, cykling og lignende var der nu også billeder af to asiatiske kvinder. Siden blev lukket ned, men da han fredag kom tilbage fra en træningstur, fik Kristoff sig en overraskelse.

Flere venner og bekendte havde skrevet til ham, at siden med de usædvanlige billeder, var lukket op igen, fortæller han til TV 2 Norge.

Sådanne billeder er lige nu på Alexander Kristoffs offentlige Facebook-profil. Foto: Facebook Vis mere Sådanne billeder er lige nu på Alexander Kristoffs offentlige Facebook-profil. Foto: Facebook

»Jeg sendte en ny rapport til Facebook om, at de poster spam og nøgenbilleder. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke sker noget,« siger den 32-årige cykelrytter, der fortæller, at han heller ikke kan administrere siden længere.

Det betyder, at han ikke kan gøre noget ved de opslag, der kommer frem til de 17.000, der følger ham på det sociale medie. Det kan kun Facebook.

Så sent som fredag formiddag blev der delt et nyt billede af en fremmed pige, og det var ledsaget af teksten:

'Mode og ungdom er meget kortvarig. Der er ikke noget at prale med,' lyder teksten, der tilsyneladende er skrevet på bengali. Et sprog, der bliver brugt i Indien og Bangladesh, og det er ikke den eneste kryptiske besked, der nu pryder Alexander Kristoffs offentlige Facebook-side.

Sådan ser Alexander Kristoffs Facebook ud lige nu. Foto: Facebook Vis mere Sådan ser Alexander Kristoffs Facebook ud lige nu. Foto: Facebook

Længere nede er der også et særligt tilbud.

'Jeg vil have en god ven og en kæreste. Fortæl mig, hvad du vil være,' står der til et billede af to kvinder, der står med ryggen til hinanden.

Selvom Alexander Kristoff har mistet 'magten' over sin profil, tager han det dog ikke så tungt.

»Jeg har ikke tænkt så meget på det. Det skete også med min Instagram, som er tilbage nu - det var det samme lort,« siger han til TV 2 Norge.