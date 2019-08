'Vi kan blive nummer to eller vinde. Vi kan grine eller græde. Men aldrig, aldrig miste livet for at prøve.'

Ordene kommer fra cykelrytteren Romain Bardet.

Ligesom resten af cykelverdenen er han rystet over det tragiske dødsfald, der mandag ramte Polen Rundt.

Her omkom det 22-årige stortalent Bjorg Lambrecht, der kørte for Lotto Soudal. Sent på eftermiddagen skrev cykelholdet, at han var styrtet og sendt på hospitalet.

Bjorg Lambrecht mistede på tragisk vis livet efter en etape i Polen Rundt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Bjorg Lambrecht mistede på tragisk vis livet efter en etape i Polen Rundt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Senere kom den triste melding, at Bjorg Lambrecht var omkommet.

En melding, der har chokeret mange af de store stjerner, og Romain Bardet er langt fra den eneste, der har skrevet et Twitter-opslag efter den triste nyhed.

Det samme har Team Dimension Data-rytteren Mark Cavendish.

'Sikke en trist dag her i Polen og i hele cykelverdenen. Vores tanker og sympati går til familie, venner og holdkammerater til Bjorg Lambrecht. Hvil i fred, Bjorg. Må din stjerne blive ved med at skinne, som den gjorde i cykelsporten,' skriver Cavendish på Twitter.

Julian Alaphilippe: 'Hvor frygteligt. Kondolerer mange gange til Bjorgs familie og kære.'

'Hvor frygteligt. Kondolerer mange gange til Bjorgs familie og kære.' Team INEOS: 'Alle Team INEOS' tanker går til Bjorgs familie, venner og alle hos Lotto Soudal. Må han hvile i fred.'

'Alle Team INEOS' tanker går til Bjorgs familie, venner og alle hos Lotto Soudal. Må han hvile i fred.' Geraint Thomas: 'Frygtelig nyhed. Mine tanker er hos Bjorgs familie og venner. Så trist'

'Frygtelig nyhed. Mine tanker er hos Bjorgs familie og venner. Så trist' Marcel Kittel: 'Jeg er så ked af det. Mine kondolencer går til Bjorg, hans familie, venner og holdkammerater. Jeg er tabt for ord. Hvil i fred.'

Derudover har rigtig mange cykelhold skrevet en hilsen, og det samme har UCI.

Ifølge cykelmediet Cycling News kørte Bjorg Lambrecht galt på cyklen under etapen og ramte en betonstruktur.

Der blev givet førstehjælp på stedet, men hans liv stod ikke til at redde.

Bjorg Lambrecht var et stort talent, som i juni forlængede kontrakten med Lotto Soudal, og som tidligere har vundet U23-udgaven af Liége-Bastogne-Liége.