Der var kaos i målbyen La Rosiere efter en dramatisk etape. For ikke nok med, at der ikke rigtig var plads til det virvar af mediefolk og ryttere, som hører til Tour de France, så blev der også talt ned på det store ur ved målstregen. Talt ned til stjerne-exit.

Sekunderne rislede ud for Mark Cavendish, Marcel Kittel og Mark Renshaw, som sad allerbagerst og kæmpede for at overleve tidsgrænsen. Og da de endelig nåede målstregen, var det til en nedslående nyhed.

De tre ryttere har nemlig fået et såkaldt 'HD', der står for Hors Délais og betyder, at de har misset tidsgrænsen. Tourens officielle Twitter-profil fortæller, at Marcel Kittel har misset tidsgrænsen med 12 minutter på den dramatiske 11. etape, som Geraint Thomas fra Sky endte med at vinde. Også Mark Cavendish' farvel er officielt, mens Kittels holdkammerat Rick Zabel kom i mål fem sekunder uden for tidsgrænsen på 31 minutter og 27 sekunder. Hans tid står dog noteret, og det ser altså ud til, at han muligvis kan få lov til at fortsætte.

Here comes @marcelkittel, alone, 12' after the time cut @marcelkittel arrive à l'instant, seul, 12' après la clôture des délais #TDF2018 pic.twitter.com/PzxNhnOLHf — Le Tour de France (@LeTour) 18. juli 2018

Det er noget af en nedtur for de tre ryttere, som ellers havde fået lidt ekstra hjælp på den 108,5 km lange etape fra Albertville til La Rosiere. Tour de France-arrangørerne, ASO, havde nemlig valgt at udvide tidsgrænsen med to procentpoint, skrev TV 2. Men det var bare ikke nok. De ekstra fire minutter blev brugt, og så var stjernerne Marcel Kittel og Mark Cavendish, som allerede dagen inden var tæt på at falde for tidsgrænsen, ude af årets Tour de France.

Det har passet Trek-Segafredos danske sportsdirektør, Kim Andersen, rigtig fint. For allerede inden etapen fortalte han B.T. Sport om sit håb for dagen.

»Jeg håber, der er et par sprintere, der ryger ud i dag,« sagde Kim Andersen, der har sprinteren John Degenkolb på sit hold.

Og som sagt så gjort. Nu er Touren uden to af de allerstørste sprinterstjerner, og torsdag gør det løs igen med en ny tidsgrænse, der skal nås. Og det bliver ikke meget nemmere, når finalen skal køres på legendariske Alpe d'Huez efter to stigninger uden for kategori - plus altså den allersidste, der rammer samme betegnelse.

Herunder kan du læse, hvordan hele den dramatiske etape 11. etape forløb.