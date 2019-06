En waliser og en columbianer.

Det er de to helt store favoritter til Tour de France-sejren – og de har nu fået en dansker op som førsteudfordrer.

Astana-rytter Jakob Fuglsang er nemlig natten over rykket op på en tredjeplads hos bookmakerne over favoritterne til at vinde Tour de France.

Det sker på baggrund af et par store cykelnyheder tirsdag.

Geraint Thomas, der er forsvarende Tour de France-mester, styrtede på dramatisk vis ud af Schweiz Rundt og blødte fra ansigtet.

Og samme dag kom det frem, at Tom Dumoulin havde fået en mindre operation i knæet, hvor han har fået fjernet grus.

Begge ryttere er efter sigende okay og regner ikke med at blive voldsomt påvirkede af deres respektive problemer – men det har altså ændret på hierarkiet.

Både Bet365 og Danske Spil er enige om rækkefølgen på de fire øverste favoritter, der lyder således:

Geraint Thomas (Team Ineos), Wales Egan Bernal (Team Ineos), Columbia Jakob Fuglsang (Astana), Danmark Tom Dumoulin (Team Sunweb), Holland

B.T. har derfor talt med et par kloge cykelhoveder i form af Eurosports ekspertkommentator Thomas Bay og tidligere landstræner og sportschef i Danmarks Cykle Union Lars Bonde.

Herunder tager de pulsen på formbarometeret i feltet og giver deres bud på en top-3 i Paris.

Vinderen:

Thomas Bay: Egan Bernal

»Jeg tror stadig, at Team Ineos er dem, der skal slås, og de har en skræmmende duo i ham og Geraint Thomas – og med et skræmmende hold bag dem. Han er en helt fabelagtig cykelrytter med et alsidigt talent. Han kan køre med de bedste i bjergene, han kører en fornuftig tidskørsel, og så kører han fint på glat vej og i vind.«

»Han har endnu ikke vist, at han kan vinde en Grand Tour. Som tidligere nævnt, så er han i skarp konkurrence med Geraint Thomas, og det kan ende med, at den ene må ofre sig for den anden. Men de har som sagt et så stærkt hold, at for dem er det ikke umuligt at få to ryttere på podiet.«

Lars Bonde: Geraint Thomas

»Jeg må være kedelig og gå med det sikre. På trods af et styrt og sådan er jeg mere end overbevist om, at Geraint Thomas er der, hvor han skal være. Sejren sidste år giver noget i forhold til erfaring og selvtillid. Jeg ved godt, hvad hudafskrabninger kan gøre, men det er trods alt bare dét, og han kan træne igen om et par dage.«

»Han vil nok selv ikke indrømme det, men jeg tror også, han er ekstra tændt af, at han ikke skal kæmpe med Chris Froome om hierarkiet i år. Han har ikke rigtigt levet op til sin status i foråret, men med Ineos' erfaring med at gøre potentielle Tour-vindere klar, så betragter jeg ham som favorit.«

2'eren

Thomas Bay: Tom Dumoulin

»Det, som jeg har set fra ham, det fortæller mig, at han er på rette vej. Han har allerede vist, at han kan vinde en Grand Tour. Og man kan i den grad tale om en mand, der stiller frisk til Touren, for han har kun haft ca. 20 løbsdage i år, og vi ser tit, hvor vigtigt det er med friske ben. Han har vist, at han kan træne sig i form.«

»Han har haft problemer med knæet, hvorfor han måtte udgå af Giroen. Dernæst udgik han af Criterium du Dauphiné i søndags for at skåne knæet, men operationen er ikke noget, der kommer til at genere ham. Derudover kan det være hans hæmsko, at han ikke er omgivet af et stærkt hold.«

Lars Bonde: Jakob Fuglsang

»Når jeg har Thomas som favorit, synes jeg ikke, jeg kan tage Bernal som toer, for jeg tror, det koster et offer. Målt på året og det spring, Jakob har taget, så er han min toer.«

»På et tidspunkt vil Ineos, under sådan et hårdt Tour de France med mange bjerge, blive tvunget til at kaste Bernal ind som en slags violin for Thomas, og så vil de selvfølgelig hellere have sejren end en lunken andenplads. Så hvis vi skal forudsige et scenarie, tror jeg ikke, Bernal bliver toer. Men det kan Jakob blive.«

3'eren

Thomas Bay: Geraint Thomas

»Han vandt Touren sidste år og viste tydeligt, at han var stærkeste mand på holdet. Team Ineos har, sammen med Astana, et af de stærkeste hold og umiddelbart også det stærkeste hold. Hvis vi ser tilbage på de sidste otte år, så har de bare været rigtigt stærke, når vi taler Tour de France.«

»Han er sluppet med overfladiske skrammer, men det er et setback, for han havde brug for træningen i Schweiz Rundt. Han har ikke virket overbevisende i år, og han har heller ikke lagt skjul på, at han har været lidt efter. Han er i skarp konkurrence med den unge Egan Benal, og det kan ende med, at den ene må ofre sig for den anden. Men det er tidligere set, at det kan lade sig gøre at have to holdkammerater på podiet.«

Lars Bonde: Wout Poels

»Jeg skyder ham ind i stedet for Egan Bernal. Han har vist gode takter i Dauphiné, og han har tidligere vist sig som den bedste hjælper for Froome. Så tror jeg, der er et lille stykke vej op for den lille columbianer, der skal have lidt mere på erfaringskontoen.«

»Måske kommer der noget sidevind eller noget på et tidspunkt, og der er Wout Poels bare mere erfaren. Så han er min treer. Jeg tror ikke på Dumoulin. Jeg tror ikke, han når at få bygget nok på. Hans knæ har drillet ham, han udgik af Giro'en og har bare ikke haft nogen fantastisk optakt.«