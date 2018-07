Vinderen af den grønne pointtrøje i sidste års Tour de France, australske Michael Matthews (Sunweb), forlader årets løb.

Det oplyser Sunweb-holdet før onsdagens femte etape.

Michael Matthews vandt foruden den grønne pointtrøje to etaper i Touren i 2017. I alt er han noteret for tre etapesejre i det franske etapeløb.

Det er på grund af sygdom, at Michael Matthews ikke kan stille til start onsdag.

The preparations for @LeTour start months in advance. But sometimes, no matter how much work you put in, things don't always go the way you want them to. We're sad to report that @blingmatthews is unable to start #TDF2018 this morning due to sickness. Feel better soon, Michael! pic.twitter.com/qVV33iwXcY — Team Sunweb (@TeamSunweb) 11. juli 2018

Sunweb-kaptajnen Tom Dumoulin siger:

»Det er et stort slag, mest af alt for ham selv, men også for hele holdet.«

Michael Matthews lå på en 9.-plads i det samlede klassement efter de første fire etaper og var sammen med netop Tom Dumoulin (7.-plads) og holdets danske rytter, Søren Kragh Andersen (8.-plads), kun 11 sekunder fra Tourens førertrøje.

Men i dag vil Michael Matthews nummer 31 ikke længere være at finde i feltet.

Numbers left behind on our bus at the start this morning. Sending get well wishes to @blingmatthews! #TDF2018 pic.twitter.com/q8R8416HiM — Team Sunweb (@TeamSunweb) 11. juli 2018

Dermed er Sunweb-holdet nu nede på syv ryttere, men Søren Kragh Andersen kan i det mindste i dag endnu engang trille ud på en etape som indehaver af feltets hvide ungdomstrøje.

Sådan ser onsdagens 5. etape ud: