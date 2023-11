Geraint Thomas forstår virkelig at holde fri.

Den britiske cykelstjerne gør i hvert fald alt for at nyde livet i de få fridage, han nu engang har, så snart en lang sæson er overstået.

Og det er netop, hvad han har gjort de seneste to uger. Her har den tidligere Tour de France-vinder nemlig været fuld stort set hver eneste dag.

Det fortæller han i et interview med The Times.

Geraint Thomas sluttede på podiet ved sidste års Tour de France – sammen med Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Foto: Garnier Etienne/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Geraint Thomas sluttede på podiet ved sidste års Tour de France – sammen med Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Foto: Garnier Etienne/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg i de seneste to uger været fuld i 12 ud af 14 dage,« lyder det fra Ineos-rytteren, inden han understreger, at han primært har været en tur hjemme i Wales for at besøge venner og familie:

»Siden jeg kom tilbage til Cardiff, har det været helt vildt. For så mødes jeg med mine venner, og så ender det med at blive sådan noget: 'Skal vi lige mødes?', og så tager vi ud og spiser eller på pub.«

37-årige Geraint Thomas sluttede som nummer to i årets Giro d'Italia.

Sidste år sluttede han som nummer tre i Tour de France.

Fire år forinden var det dog ham selv, der kunne lade sig hylde i Paris som vinder af verdens største cykelløb.