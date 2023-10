Jonas Vingegaard behøver ikke længere at dele kaptajn-rollen.

For efter det lørdag kom frem, at den slovenske superstjerne Primoz Roglic forlader Jumbo-Visma efter denne sæson, står det klart, at den danske Tour de France-vinder nu endegyldigt er den absolutte stjerne på storholdet.

Men selv om Jonas Vingegaard nu ikke længere behøver at bekymre sig om rollefordelingen, så er slovenerens skifte ikke udelukkende positive nyheder.

Det mener B.T.s cykelreporter Rasmus Rask Vendelbjerg.

Jonas Vingegaard og Primoz Roglic er snart tidligere holdkammerater. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

»Der er ingen tvivl om, at det er et smerteligt skifte, der gør voldsomt ondt på både Primoz Roglic og Jumbo-Visma. Det er det slovenske fænomen, der nærmest egenhændigt har støbt den her vinderkultur på holdet, og han har været kaptajnen på rejsen fra ligegyldigt sekundahold til historiens bedste cykelmandskab,« siger han og tilføjer:

»Men i mine øjne er det også et uundgåeligt skifte. Primoz Roglic mangler KUN Tour de France-trofæet, og på 20 ud af de 22 Tour-mandskaber vil han være den selvskrevne leder. Det kommer bare ikke til at ske hos hollænderne, så længe Jonas Vingegaard er i truppen, og derfor har Roglic været tvunget til at tage det ultimative skridt. Det er et kæmpe sats for ham, for han forlader det mest velsmurte maskineri med det bedste setup og de dygtigste hjælperyttere. Men han fortjener respekt for at satse alt for at nå sit altoverskyggende mål.«

Jonas Vingegaard kan nu for alvor koncentrere sig om at lede det hollandske storhold alene de kommende år. Der er nemlig ikke længere end intern rivalisering på holdet.

Men tabet af Roglic kan dog stadig ende med at få stor betydning for danskerens niveau, lyder det videre fra Rasmus Rask Vendelbjerg:

Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

»Følelserne hos Jonas Vingegaard må være ambivalente. Han er nu den ubestridte leder på Jumbo-Visma, men den interne rivalisering med Primoz Roglic har også holdt ham skarp og givet holdet enorme taktiske muligheder – med Granon-etapen i Touren i 2022 som bedste eksempel. Nu får han endnu en benhård slovensk modstander til næste års Tour de France, og det kan være dødbringende for danskerens chancer for en Tour-trippel, at han nu både skal holde styr på Roglic og Tadej Pogacar.«

B.T.s cykelreporter påpeger dog, at Roglic-skiftet meget kan have reddet spændingen i cykelsporten de kommende år, eftersom der florerer massive rygter om en storstilet fusion mellem de to giganter Jumbo-Visma og Soudal Quick-Step.

Især efter årets Vuelta a España, hvor førstnævnte udraderede samtlige konkurrenter.

»Hele fusionsspørgsmålet fylder også en del. Det har Primoz Roglic nu endegyldigt meldt sig ud af. Vi kunne have stået med en situation med Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Sepp Kuss og Remco Evenepoel på et og samme hold fra 1. januar 2024. Det havde været ødelæggende for cykelsporten. Nu er Roglic ude af ligningen og sandsynligvis på vej til Bora, og stikker Evenepoel til Ineos, som rygterne siger, så får vi et Tour de France 2024, som bliver forbudt for børn,« afslutter Rasmus Rask Vendelbjerg.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor Primoz Roglic fortsætter karrieren.