Primoz Roglic fik folk til at rynke brynene, da han stillede en øl foran sig ved en pressekonference.

Jumbo-Visma-stjernen – og en af favoritterne til den samlede sejr i Tour de France – hev nemlig en dåsebajer ud af lommen, da han satte sig og skulle svare på journalisternes spørgsmål ved et online pressemøde.

»Det er vores sponsor,« sagde Primoz Roglic om spøgen og den alkoholfri Heineken-øl, der stod lidt mystisk og malplaceret på det tomme bord.

Du kan se et billede af den spøjse hændelse herunder.

Primoz Roglic (midten) var i festligt humør ved Jumbo-Vismas pressemøde inden Tour-starten. Foto: Screenshot - Jumbo-Visma Vis mere Primoz Roglic (midten) var i festligt humør ved Jumbo-Vismas pressemøde inden Tour-starten. Foto: Screenshot - Jumbo-Visma

»Historien bag er, at det skal være lidt ligesom Ronaldo. Nu stiller jeg denne Heineken her for at lave lidt reklame,« fortalte Roglic.

'Stuntet' er en direkte hentydning til flere hændelser fra sommerens EM-slutrunde.

Her har flere stjerner fået folk til at spærre øjnene op på deres pressekonferencer, da de har fjernet flere af de sponsorerede drikkevarer, der har stået på bordet.

Den første til at gøre det var den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo, som fjernede to flasker Coca-Cola, der stod foran ham, og erstattede dem med noget vand.

»Agua (portugisisk for vand, red.),« sagde han så efterfølgende og rakte flasken i vejret.

Senere samme dag var det den franske midtbanespiller Paul Pogba, der fjernede en flaske Heineken-øl, han havde stående foran sig.

Manchester United-spilleren er muslim.

Senere har flere spillere gjort det samme og fjernet – eller udskiftet – flasker ved deres pressekonferencer i forbindelse med EM-slutrunden.

Tour de France starter lørdag 26. juni med start i den vestfranske by Brest.