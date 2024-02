Dramaet udvikler sig dag for dag.

Først gik Soudal Quick-Step-chefen Patrick Lefevere ud med en usædvanlig udtalelse mod den dobbelte cykelverdensmester Julian Alaphilippes kæreste, tidligere tv-vært og nu direktør for kvindernes Tour de France, Marion Rousse.

Han sagde, at hun var den primære årsag til, at Alaphilippe har været i krise de seneste to år. Blandt andet på grund af 'for mange fester og for meget alkohol'.

Marion Rousse svarede skarpt igen, at sportsdirektørens udtalelser var uacceptable, og at han skulle vise noget respekt.



Nu får chefen dog overraskende opbakning fra Philippe Gilberts kone, Bettina, der slår hårdt tilbage mod Rousse og Alaphilippe.

»Det kaldes bagsiden af ​​medaljen, Marion. Og selv her afslører Patrick kun en tredjedel af din mands adfærd, du bør holde lav profil... Han siger bare højt, hvad han og mange mennesker omkring dig tænker. En rytter, som får betalt en formue, er også ansvarlig over for sin chef,« lyder det ifølge franske RMC Sport.

Lefevere har allerede sagt, at 31-årige Alaphilippe skal oppe sig, hvis hans kontrakt skal forlænges. Den udløber efter denne sæson.