Reaktionerne er væltet ind, efter nyheden om Nathan van Hooydoncks karrierestop som følge af et hjertestop.

Nu melder en tidligere cykelstjerne sig i koret med en besked til Jonas Vingegaards holdkammerat og bedste ven.

Italieneren Sonny Colbrelli måtte selv stoppe sin karriere efter et hjertestop, og han sender nu en dybtfølt besked til van Hooydonck.

Det gør han på Instagram.

Sonny Colbrelli måtte selv stoppe sin karriere efter hjertestop. Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sonny Colbrelli måtte selv stoppe sin karriere efter hjertestop. Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg ved, hvad der går gennem dit hoved. Jeg ved, hvad du føler og smerten,« indleder Colbrelli sit opslag.

»Jeg ved, dit eneste spørgsmål er 'hvorfor mig?'. Jeg ved, hvordan det føles i hospitalssengen, når du indser, at din karriere er slut, men at du ikke vil tro det.«

»I disse øjeblikke må vi være stærke og tro, at vi er i live. Jeg vil fortælle dig, at du ikke er alene, og at du aldrig vil være alene. Jeg ønsker dig det bedste i dit nye liv,« skriver Colbrelli.

Italieneren, der vandt Paris-Roubaix og EM, måtte stoppe sin karriere efter et hjertestop i foråret 2022.

Han kontaktede efterfølgende Christian Eriksen om hjælp.

Også Jonas Vingegaard har reageret på Nathan van Hooydoncks karrierestop.

Det gjorde han med en smuk besked, som du kan læse her.

Belgieren fik hjertestop, mens han kørte bil, og endte med at køre ind i flere biler. Den 27-årige belgier har efterfølgende fået indopereret en pacemaker.