'Jeg har taget min første runde i dag.'

Sådan lyder meldingen fra cykelstjernen Chloé Dygert, der siden den 24. september har været indlagt på et hospital i Bologna.

For under VM i cykling var hun ude for et voldsomt styrt, der sendte hende ud over et autoværn og i store smerter som følge af, at det ene knæ var skåret op.

På Twitter deler hun så nu en video, der viser, at hun har været oppe at gå godt hjulpet på vej af et sæt krykker, og nu går turen hjem til USA, hvor knæet skal hele, og hun skal genoptræne.

Took my first hot lap today pic.twitter.com/f9TuSlKcZw — Chloé Dygert (@chloedygert30) September 29, 2020

'Det har været nogle hårde dage, og jeg er klar til at vende hjem nu og komme mig. Jeg vil gerne sige tak for den fantastiske pleje, jeg har fået her i Italien og alle de hilsener, jeg har fået,' siger den 23-årige amerikaner i en pressemeddelelse.

Ud over knæet slog hun også sit højre håndled, og det bliver der derfor også holdt øje med. Når hun vender hjem, bliver det USA Cyclings læger, der kommer til at være over hende og hjælpe hende.

Hvornår Chloé Dygert vender tilbage på cyklen, vides dog ikke endnu.

»Chloé har fået den bedste lægehjælp her i Italien, og hun vil fortsat blive behandlet af de bedste læger og specialister. Vores mål er at lave den optimale genoptræningsplan, så hun kan komme tilbage på cyklen hurtigst muligt,« siger Michael Roshon, der er overlæge hos USA Cycling.

Advarsel Stødende billede. Tryk for at vise.

Chloé Dygert styrtede efter cirka 25 kilometer på VM-ruten, hvor hun ellers var klart den bedste. Men det gik galt på en nedkørsel, hvor hun fik alt for meget fart på og mistede kontrollen over sin cykel.

Hun var dog på trods af det grimme styrt ved bevidsthed og kunne kommunikere med lægerne, inden hun blev sendt med helikopter til hospitalet i Bologna.

Hollandske Anna van der Breggen endte med at vinde VM-enkeltstarten, og danske Emma Norsgaard Jørgensen blev nummer syv.